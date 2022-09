Simon Gábor polgármester megköszönte a pályázati támogatást, mely lehetőséget adott a településnek arra, hogy ötvenhat főzőcsapat csaknem háromszáz tagjának, valamint a faluba ilyenkor ellátogató közel háromezer látogatónak, ha csak egy napra is, de otthont adhattak. Navracsics Tibor, a térség országgyűlési képviselője ünnepi beszédében elmondta, hogy, látva a résztvevők tömegét, ilyenkor érzi úgy, hogy megérte támogatni a települést, a veszprémgalsai lakosokat, hiszen olyan rendezvényt hoztak létre immár tizedik alkalommal, amely igaz, hogy többéves hagyományra tekint vissza, de ennek ellenére nem fárad meg, hanem mindinkább bővül, gyarapodik. Ez a fesztivál az, ahol a környékbeli kistelepülésekről érkező csapatok az egyik legkarakteresebb magyar ételben, a lecsóban mérik össze főzőtudományukat.

A zsűri részéről a sümegi Remete József étterem-tulajdonos számolt be a főzőverseny eredményéről. Elmondta, hogy nehéz volt a döntés, hiszen ötvenhatféle lecsót kóstoltak meg. Két szempont alapján pontoztak: az első a tálalás, a második az ízharmónia volt. Nemcsak a házias ízek, de a sokoldalúság is megmutatkozott a lecsók között, hiszen volt, aki hússal, babbal, de voltak, akik nem a hagyományos magyar ízek vonalán haladtak, hanem például padlizsánnal, patisszonnal gazdagították a lecsót. Az első helyen a Ravasz ízek Soós módra, a második helyen a Somló Borvidék Duó, a harmadik helyen a Lecsó Macsók és a Csajok csapata végzett. A fesztivál különdíjas lecsója a Kid Dance csapatáé lett.

Az eredményhirdetés után a felnőtteket kora délutántól hajnalig tartó koncertsorozattal, a gyermekeket pedig ringlispíllel, lufibohóccal, légvárakkal is szórakoztatták a szervezők.