Burgyánné Czibik Éva, Pécsely polgármesterének köszöntője után Lombár Gábor, a BSZ elnöke méltatta a díjpályázatot, melyet kiemelkedő és fontos régiós rendezvénynek nevezett. Fabacsovics Zoltán, az építészeti díjpályázat ötletgazdája kiemelte, céljuk egyfelől a minőségi építészet népszerűsítése, másfelől, hogy a szakemberek mellett a nagyközönség, a helyi emberek, a nyaralók, a vendégek és minden érdeklődő is megismerje a díjazott épületeket. A részletekről az Ötlettől a megvalósításig – az Év balatoni háza építészeti díjpályázat bemutatása – fókuszban a 2021-es év díjazottjai címmel beszélt.

Fotós: Penovác Károly/Napló

Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a BSZ és a bíráló bizottság titkára örömmel szólt arról, hogy a Miniszterelnökség támogatásával 2022-ben ismét meghirdetik a pályázatot, amelyet terveik szerint szeptemberben, illetve októberben írnak ki. A bíráló bizottság elnöke Lánszki Regő Balázs építésügyért felelős államtitkár lesz. A pécselyi rendezvényen a témához illő szakterületekről is beszéltek, Laposa József városépítési és gazdasági szakmérnök, településtervező Megállítható-e a szőlőterületek beépítése? címmel tartott előadást. Gondolatok a tervezésről és a kivitelezésről témakörben pedig Cserháti-Czene Andrea okleveles építészmérnök, tervező, valamint az építtető házaspár, Baloghné Király Mónika és Balogh Róbert gondolatait lehetett megismerni. Mindezek után bemutatták a nyertes pincészetet, ahol balatoni bort kínáltak, majd kiállítást nyitottak meg a díjazott épületekről. Ezt a tárlatot szeptember 11-ig lehet megtekinteni.

Burgyánné Czibik Éva polgármester lapunknak elmondta, nagyon fontosnak tartja a helyi értékek védelmét és minél szélesebb körrel való megismertetését. Örömmel szólt arról, hogy a képviselő-testület a Helyi Értéktár Bizottság javaslatára a Balogh Pincészetet mint értéket is felvette a települési értéktárba idén májusban. A polgármester rámutatott, Pécselyen egyre nagyobb szerepet tölt be a turizmus, azon belül a borturizmus. Reményei szerint a díjazott épület, illetve a kiállítás is hozzájárul ahhoz, hogy minél többen ellátogassanak a térségbe, megismerjék a helyi látványosságokat. A pincészetnél pedig modern, tájba illő és megújuló energiát használó épülettel találkozhatnak, mellyel Pécsely újabb értékkel gazdagodott.

A pécselyi Balogh Pincészet az év gazdasági épülete

Fotós: Penovác Károly/Napló

Mint ismert, a BSZ indította el a Példaértékű épületek a Balatonnál című rendezvénysorozatot, ahol a helyszíneken mutatják be a nyertes épületeket, melyekről minden alkalommal kiállítást is nyitnak a díjazottak bemutatásával. Az építészeti díjpályázat kiállítási anyaga és a nyertes épületeket bemutató rendezvények a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával jöttek létre.