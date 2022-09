– A diákok – 3–8. osztályig – és a pedagógusok 2022 métert futottak a Dózsavárosban, az iskola környéki utcákon rendőri biztosítás mellett – tájékoztatta a Naplót Lengyel Károly, a Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola igazgatója. – Ezután egy sportos vetélkedő vette kezdetét a sportpályán, majd évfolyamonként sorversenyekkel folytatódott a nap, de volt tanár–diák futballmeccs is, ami a délután csúcspontja volt.

Az intézményvezető hangsúlyozta, a hangulat kitűnő volt, a gyerekek élvezték a napot, aminek végén egy bemutatót is láthattak, ugyanis a Berenhidai Huszár Péter Barantacsapat lépett fel az iskolában.

– A nap lezárásának ez egy nagyon szép mozzanata volt – fogalmazott az igazgató, aki hangsúlyozta azt is, hogy a nap sport- és honvédelmi nap is volt. Az iskola közössége a későbbiekben ennek kapcsán kirándul majd a komáromi Monostori Erődbe, de az intézmény tervei szerint a pákozdi Katonai Emlékparkba is eljuthatnak a dózsások. De Veszprémben is terveznek még honvédelmi délutánt, ahol történelmi fegyverek másolataival ismerkedhetnek meg a gyerekek, ugyanakkor tapadókorongos íjjal is lőhetnek majd még ebben a tanévben.