A Hotel Kapitányban megtartott rendezvényen a regisztrációk után Tanai Károlyné, a Sümegi Városvédő és -szépítő Egyesület (VVSZE) örökös tiszteletbeli elnöke üdvözölte először a résztvevőket. Beszédében felidézte a találkozó előzményeit, szólt a vá­ros­szépítés jelentőségéről, és megemlékezett a tavaly elhunyt Ráday Mihályról, a Város- és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra) örökös tiszteletbeli elnökéről.

Bókkon Gyula, a sümegi városvédő egyesület elnöke köszöntőjében arról beszélt, hogy a különböző településeken tevékenykedő egyesületek találkozása mindig hasznos és gyümölcsöző, hiszen egymástól is tanulhatnak, kaphatnak ötletet. Egyben kifejezte reményét, hogy a mostani alkalom is pozitív tapasztalatokat nyújt minden résztvevő számára.

Végh László polgármester a barokk kisváros főbb fejlesztési irányait mutatta be, érintve a már megvalósult és a tervezett projekteket. Mint elhangzott, Sümeg városfejlesztési programja több mint hárommilliárd forint megítélt pályázati támogatással rendelkezik, amelyet a helyi gazdasági és ipari park, a közösségi közlekedés és zöldfelületek fejlesztésére, az önkormányzati intézmények felújítására, valamint turisztikai beruházásokra nyert az önkormányzat.

A polgármester külön kiemelte, hogy Sümeg az egyetlen olyan település hazánkban, ahol a Nemzeti kastélyprogram és Nemzeti várprogram keretében két létesítmény, nevezetesen a püspöki palota és a vár is megújulhatott. Utóbbinál van egy hazai szinten is egyedülálló tervük: egy ferde lift megépítése a várhoz.

A folytatásban az egyesületek egyénileg is bemutatkoztak, szó esett a hazai városvédő mozgalomról, a feladatokról, majd a városvédők a közös ebéd után a Ramassetter Vince Látogatóközpontot tekintették meg. Itt Viola Norbert, a Közszolgáltató Kft. igazgatója és Kovács László, a vállalkozók egyesületének vezetője mutatta be a szépen megújult létesítményt a benne lévő tárlatokkal együtt, a tárlatvezetésről Oszkai Réka, a Kisfaludy Művelődési Központ igazgatója gondoskodott.

Délután koszorúztak is a résztvevők, Ramassetter Vince és Kisfaludy Sándor előtt tisztelegtek. Itt közreműködött Adorján Gézáné tanár és Szabó Jánosné, a VVSZE alelnöke, Császár Gizella és Czafit Zsófia pedig szavalattal járult hozzá a rendezvényhez.

A vendégek a felújított püspöki palotát is meglátogatták, majd a Kisfaludy vendégházban sütemény, üdítő, kávé, bor kíséretében kötetlen beszélgetés formájában összegezhették sümegi tapasztalataikat, ahol Bókkon Gyula elnök mondott pohárköszöntőt.