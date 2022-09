Bázsa Botond, a városrész önkormányzati képviselője hétfői sajtótájékoztatóján örömmel számolt be a bölcsőde udvarának teljes megújításáról. Mint mondta, nagy öröm ez, hiszen egy 120 férőhelyes gyermekintézmény szépült meg.

A képviselő utalt az előzményekre, arra az útra, amelyen eddig eljutottak. Eszerint az önkormányzat a Módszertani Bölcsőde felújításának és akadálymentesítésének megvalósítására támogatást nyert, aminek köszönhetően az első ütemben tavaly az intézmény épülete újult meg bruttó 196 millió forint értékben. Majd a bölcsőde energetikai korszerűsítésére is sort ejtettek bruttó 286 millió forintból. Idén fejeződött be a munkálatok második része, amelyek során az intézmény udvarának teljes egésze megújult. Új növények is kerültek az udvarba: a balesetveszélyes, kiszáradt fákat kivágták, azonban kétszer annyit ültettek helyettük. Az udvaron közel 290 négyzetméternyi területre telepítettek cserjét. Mindezek mellett öt párakaput is felszereltek. De kismotoros pálya is épült a kicsiknek, és összesen tizenhat játszóeszközt újítottak fel, ugyanakkor közel ugyanennyi új játékot is telepítettek a bölcsibe. Elhangzott, 280 négyzetméternyi területen ütéscsillapító gumit helyeztek le a szakemberek. Felújították, lefestették az udvarrészeket elválasztó kerítéseket. Ám nemcsak azokat, hanem az intézmény egészét körbeölelő kerítéseket is. Az udvar felújítása közel 98,5 millió forintba került.