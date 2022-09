Az esemény megnyitóján Navracsics Tibor területfejlesztésért és uniós forrásokért felelős miniszter is részt vett, aki elmondta: itt voltak ünnepelni, amikor tavasszal kihajtották a marhákat, és itt vannak – az év rituáléjának megfelelően – akkor is, amikor az állatok visszatérnek majd, és lezárul a gazdasági év. Rámutatott, az összegzés ideje következik, a készülés a következő évre, de még egyszer meg lehet ünnepelni a nyarat, mert az elkövetkező fél év talán kicsit szomorúbb lesz, ám remélhetőleg meghittebb és bensőségesebb. Szerinte a legfontosabb az, hogy meg tudjuk őrizni ebben az időszakban is az egészségünket és közösségeinket, amire az ilyen ünnepek is lehetőséget adnak.

Fábry Szabolcs, Nagyvázsony polgármestere köszöntőjében arról beszélt, hogy a programok egyike korábban Veszprémben volt, majd rövid szünet után az a döntés született, hogy kerüljön Nagyvázsonyba a lovasok és lovak megáldása. Számukra nem is volt kérdés, hogy befogadják, hiszen lovas közösség él a településen és környékén. A közösség vezetője két ajándékot is átadott: az egyiket Udvardy György érseknek, ami egy ajándékkosár volt vázsonyi helyi termékekkel, valamint egy könyv, ami Kinizsi Pál sírjáról szól. Navracsics Tibor miniszter pedig egy tornazsákot kapott különleges játékokkal, melyet a gyermekének szántak a helyiek. Ám ez egyfajta jelzés is volt, hiszen van egy álma a településnek, derült ki. Ez pedig nem más, mint egy új tornaterem.