Tanévnyitó ünnepségen köszöntötte a Le Belier Magyarország Formaöntöde Zrt. vezérigazgatója, Fábián Gábor az 53 gépi és CNC forgácsoló valamint szerszám és készülékgyártó tanulót, akik számára a 2022-2023-as tanévben is biztosítja a gazdasági társaság a szakmai képzést. A szeptember 16-án tartott évnyitón Szaniszló Edit, a Veszprémi Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium igazgatója elmondta, hogy az iskola 4 éve a munkaerőpiac igényeit látva indította be a képzést, amely a Le Belier tanműhelye nélkül nem jöhetett volna létre. Kérte a diákokat, hogy tanuljanak szorgalmasan, az iskolában és a tanműhelyben is teljesítsenek jól. Fábián Gábor hozzátette, hogy a tanuláshoz, az ismeretek elsajátításához minden feltételt biztosítanak a tanulóknak, és elvárják tőlük azt, hogy legjobb tudásuk szerint álljanak helyt, viselkedjenek megfelelően. A képzésben részt vevő szakemberek szeretnék átadni a tudásukat, de csak akkor járhatnak sikerrel, ha a tanuló szeretné befogadni azt.