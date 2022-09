A lépcsőnél rendezett ünnepségen Dobó Zoltán polgármester beszédében megköszönte Judit munkáját. Reményét fejezte ki, hogy az alkotás újabb lendületet ad a következő feladatokhoz és példát jelent a fiatal művészeknek.

Varjas Judit elmondta, hogy a városvezetés kérésére festette le első ízben a tópartra vezető egyik lépcsőt 2016-ban. Akkor 16 napon át dolgozott reggeltől estig a 27 lépcsőfok rajzolásán, alapozásán, festésén, lakkozásán. 30 kilogramm festéket használt fel az alkotáshoz. Azóta tízezrek keresték fel a helyet, fényképek milliói készültek a város nevezeteségénél, amelynek híre így a világ minden pontjára eljutott.

- A város egyik emblematikus alkotása átfestése az utóbbi 22 nap alatt készült el, napi tíz-tizenkét órás munkával. Az időjárás nem kedvezett, de a világon egyedülálló, hogy megújult a street art alkotás, ez nem jellemző a hasonló munkákra. Nem volt egyszerű mutatvány a lépcső festése, nem tanítják ezt az iskolában. Sokat tanultam munka közben a festékekről, a perspektíváról. Az átfestést követően is halas maradt a lépcső, de korábbi három koiponty helyett kettőt festettem fel, valamint egy tavirózsát. Az oldalfalakat nagyobb felületen festettem, a lépcső alatt és felett ugyancsak több négyzetméternyi területet dekoráltam 80 kilogramm festékkel és betonlakkal, valamint rengeteg ecsettel alkotva. Nagyon örültem, hogy a szomszédos ház oldalfalát is lefesthettem, amely más munka ugyan, de hasonló a téma. Ott megjelenik a malom is a hullámok, tavirózsák, pontyok, kacskaringós motívumok mellett.

Nyolc nap alatt készült el az alkotás – mondta Judit és hálával emlékezett meg mindazokról, akik segítették, támogatták a munka során. Az ünnepség végén a polgármesterrel leleplezte a lépcső mellé helyezett emléktáblát.