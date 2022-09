A Pannon Egyetem Testnevelési és Sport Intézet épületében található a Brick Zone konditerem, amely tavaly októberben nyitotta meg kapuit. A klasszikus, testépítésre alkalmas kondigépeken és szabad súlyos eszközökön túl a funkcionális edzéshez nélkülözhetetlen keretekkel, saját testsúlyos eszközökkel, illetve modern légkamrás kardiogépekkel is rendelkezik a konditerem. Figyelmet fordítottak az edzés utáni regenerálódás lehetőségére is: a szolgáltatások között elérhető az infraszauna és a masszázs is. A terem hangulata ösztönző a sportolásra, a teljesítményre és természetesen a sportolói közösségek kialakítására is.

Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora a megnyitón elmondta, a sport nemcsak a fizikumot, de a szellemet és jellemet is erősíti, és elengedhetetlen, hogy az egyetem hallgatói megtalálhassák a tanulás mellett az ilyen típusú kikapcsolódási lehetőségeket is.

Edvy László, a Testnevelés és Sport Intézet igazgatója kiemelte, a fejlesztés a Veszprémi Egyetemi Sport Clubbal közösen valósulhatott meg. Elmondta, az egyetemi polgárok mellett a városban élőket is ki tudja szolgálni a konditerem, illetve a további fejlesztések is tervben vannak.

A bővítés során most egy nyolcvan négyzetméteres plusz konditeremmel és a hozzá tartozó öltözőkkel egészítették ki a Brick Zone-t.