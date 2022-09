A Központ célja, hogy a környezettudatos szemlélettel összhangban megismertesse a dolgozókkal a használt, de még újrahasználható eszközök értékét. A fogyasztói társadalom által termelt hulladék a globalizált világ egyik legnagyobb kihívása. Feleslegesnek ítélt, de más számára még hasznos eszközök a R(E)gyetem által újrahasznosulnak a körforgásos gazdaság jegyében.

Kurdi Róbert, az Újrahasználati Központ szakmai vezetője köszöntőjében kiemelte, hogy a most megnyíló Központ az első állomás az egyetemi polgárok körforgásos szemléletének formálásában. A R(E)gyetem megnyitását további hasonló akciók követik majd a közeljövőben.

Fotós: Pesthy Márton/Napló

Abonyi János, a Pannon Egyetem rektorhelyettese szerint az intézmény nagyon szerteágazó tevékenységeket folytat annak érdekében, hogy a jövő generációit támogatni tudják. – Nem csak képzéseket adunk, de igyekszünk felmenteni őket a klímaszorongás érzése alól is. Mindezt úgy tudjuk megtenni, hogy nemcsak felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jövőben keletkező fenntarthatósági problémák sújtani fognak mindannyiunkat, hanem arra is, hogy megoldás is létezik, olyan megoldások, amelyeknek ők maguk is az aktív részesei lehetnek. Ez a központ nagyon jó példája annak, hogy az információ-technológia és a közösségi terek együttesen miképpen tudnak hozzájárulni a fenntarthatósághoz – tette hozzá Abonyi János.

A Központ 2022. október 4-én nyitja meg kapuit az egyetemi polgárok számára.