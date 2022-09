Otaka Masato, Japán magyarországi nagykövete elmondta, a cseresznyevirág, más néven szakura a japán nemzeti öntudat jelképe, míg a cseresznyefa a kultúra és a mindennapok szerves része a kelet-ázsiai országban. Kiemelte, az április – amikor virágba borulnak a cseresznyefák – az újrakezdés ünnepe Japánban: ekkor kezdődik az iskolai tanév és a gazdasági társaságok üzleti éve is.

Porga Gyula polgármester arról beszélt, a faültetés jelképesen is hozzájárul a magyar–japán kapcsolatok erősítéséhez. Felidézte, Veszprém megye a japán Gifu prefektúrával működött együtt, amelyet tovább kell folytatni. Elmondta, az Európa Kulturális Fővárosa cím lehetőséget ad arra, hogy a kontinensen kívüli kultúrát is Veszprémbe hozzák, illetve, hogy a magyar és európai kultúrát Kelet-Ázsiában is bemutassák.