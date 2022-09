A Cholnoky Jenő utca mintegy 700 méteren újul meg az Ady Endre utcai körforgalomtól a Rózsa, Cholnoky és Lóczy Lajos utcák közös csomópontjáig. A napokban elkezdődött útfelújítás idején forgalomkorlátozásra kell számítania a közlekedőknek, hívta fel a figyelmet az önkormányzat. A rekonstrukció során az útburkolat mellett megújulnak a buszmegállók és az út keleti oldalán a járda, amely térkőburkolatot kap. A rekonstrukció várhatóan bő egy hónapot vesz igénybe.

A napokban véget ért a Horgos utca felújítása, és elkezdődött a Zrínyi utca Egry úti óvodához vezető szakaszának rekonstrukciója. A Völgyhíd téren az aszfaltozás már elkészült, a járdaépítés miatt várhatóan szeptember végéig kell forgalomkorlátozásra számítania a közlekedőknek. A Jutasi úton az útburkolat cseréjével várhatóan szintén szeptember végére végeznek a szakemberek. Addig is félpályás útlezárás, útszűkület előfordulhat. Kádártán a Győri utcában előbb az ivóvízhálózat rekonstrukcióját végzik el, majd az útburkolat is teljesen megújul.

A hónap második felében az Iskola, az Almádi, a Martinovics, és a Cserepes utcákban is elkezdődik a felújítás, hívta fel a figyelmet az önkormányzat.

A munkálatok alatt a felsorolt utcákban, utakon teljes, vagy részleges útzár lesz érvényben. A kivitelező a közlekedők az érintett utcákban lakók türelmét és megértését kéri. Az útfelújításokat a Modern városok programban végzi el az önkormányzat.