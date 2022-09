A falu polgármestere, Fodor-Bödös István Karinthy Frigyes Halandzsa című humoros írásával örvendeztette meg őket. S bizony a tréfás hozzáállás is hasznos a mindennapok megkönnyítéséhez. A honatya és a faluvezető is azt emelte ki, hogy már hagyományos Tésen az időseknek ez a fajta, felolvasással kiegészített köszöntése, amikor vendégül látja őket az önkormányzat egy műsoros est keretében. Ezúttal Leblanc Győző színész, énekes lépett fel. Nótás kedvükben találta a helyi nyugdíjasokat, jókedvűen szóltak ajkukról a népdalok. A résztvevőknek az esett igazán jól, hogy közvetlenül és kötetlenül elegyedhettek szóba az országgyűlési képviselővel, a község vezetőjével, és persze egymással is társalgást folytathattak, azokkal az ismerőseikkel, barátaikkal, akikkel ritkábban találkoznak.

A polgármestertől megtudtuk, hogy a rendezvényre 190 idős embert hívtak meg, és mintegy 75-en meg is jelentek, aminek nagyon örültek. Később finomságokkal teli ajándékcsomagokat juttatnak el hozzájuk. Fontosnak tartja a település az idősek megbecsülésének minden formáját, nemcsak koruk miatt, hanem azért is, mert még mindig ők jelentik a falu közösségének magját.