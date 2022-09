A feladatot a népegészségügyi osztályok végzik országosan. A megyében a 215 felnőtt és házi gyermekorvosi praxisok ellenőrzése a múlt héten kezdődött és várhatóan tizenegy héten át tart, közölte érdeklődésünkre a Veszprém Megyei Kormányhivatal. Kiemelték, a járási hivatalok népegészségügyi osztályainak szakemberei azt vizsgálják, hogy a rendeletben meghatározott háziorvosi ellátáshoz előírt feltételek adottak-e. Amennyiben a szükséges feltételek nem vagy nem megfelelően biztosítottak, hatósági intézkedés szükséges, tette hozzá a kormányhivatal.

Lestyán János, a Magyar Orvosi Kamara Veszprém megyei szervezetének elnöke kérdésünkre elmondta, a háziorvosi ellenőrzések korábban is folyamatosan voltak, mindössze a járvány alatt váltak ritkábbá. Hozzátette, a mostani felülvizsgálat annyiban új, hogy korábban véletlenszerűen vagy lakossági panasz nyomán voltak ellenőrzések, ezúttal ez a tevékenység teljes körű. A kamara megyei elnöke ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy a háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás minimumfeltételei több évtizede nem változtak, és olyan eszközöket is tartalmaz, amelyeket ma már nem használnak a gyakorlatban. Más azonban – például a személygépkocsi – nem tartozik a feltételek közé, miközben egy több kistelepülésen is dolgozó háziorvosnál az elengedhetetlen a munkához. Úgy vélte, a minimumfeltételeket időszerű lenne frissíteni és aktualizálni a mai kor követelményeihez illeszkedve.