Érkeztek is szép számmal a helybeliek, sőt még a környékről többen átruccantak a szép őszi időt kihasználva. A felvonulás a közelmúltban megújított utca ünnepélyes átadása után indult el a településen, majd a szomszédos Kisapátit is megcélozta a lovasokból, lovas kocsikból, traktorokból, egyéb járművekből és az elmaradhatatlan szőlőharangot vállukon cipelő ifjakból álló nagy szüreti menet. Szólt a zene, fogyott a bor, a hangulat már akkor a tetőfokára hágott, amikor a felvonulók visszaérkeztek a nemesgulácsi sportpályára a Sárvár Városi Mazsorettcsoport felvezetésével.

A szőlőharang miniszteri fogadásban részesült, ugyanis Navracsics Tibor településfejlesztési miniszter is részt vett a rendezvényen, aki a két szervező település, Nemesgulács és Kisapáti polgármestereivel, Tompos Lászlóval és Kiss Imrével együtt köszöntötte a felvonulókat, ünneplőket. Mint mondta, aratás és szüret, mindegyik olyan ünnep, amikor a munkák végeztével számba vehetjük, hogy mennyire vagyunk gazdagok.