– Ennyire rossz mindenkinek a szeme? – kérdi nevetve Korchma Józsefné a megjegyzésre, miszerint hatvanévesnek néz ki.

A beszélgetés kitűnő hangulatban folytatódik, amikor a hosszú élet titkaira terelődik a szó. A témát érintő kérdésre azt mondja: már el akarnak temetni? Előtte ugyanis még évek, tervek, hosszú út áll. Úgy fogalmaz, időskorára egy kicsit ugyan lustult, így átadja a munkát a fiataloknak.

Az asszony minden reggel kézbe veszi gyermekkori imakönyvét, ilyenkor csendesen imádkozik a szobájában, aztán gyöngybetűkkel elkezdi megírni aznapi gondolatait egy naptárba. Úgy mondja, nagyon lényeges, hogy az ember rendszerezze a gondolatait, mozogjon, amennyit csak lehet, és a mértékletességet kövesse mindenben, így az étkezésben is. Ő elsősorban a magyaros ételeket kedveli, ebéd után egy kis pohár bort is elfogyaszt, szerinte mindenben lényeg a mérték.

Az asszony felidézi, 1920-ban született Nyíregyházán nemesi családból, aktív korában főkönyvelőként dolgozott a település főiskoláján. Aztán a család oda költözött, ahová a dohánybeváltónál vezető beosztású édesapját helyezték, így több helyen is éltek. Mária hajszálpontosan, kiemelkedő szellemi frissességgel sorolja, mikor hová mentek, hol és hogyan éltek. Neki sem volt egyszerű sorsa, végigélt nehéz időket, egyebek mellett a háborút, menekülniük is kellett, a férje fogságba került, majd dolgoztak a földeken, ellátták a gazdaságot, az állatokat, aztán elvették mindenüket, és éltek, ahogy tudtak. Úgy fogalmaz, mindig azzal erősödött, amikor kemény sors elé állította az Úristen.

Aztán 1972-ben egy sorsoláson nyertek egy Ford Taunus GT-t. – Akkor sem éjjelünk, sem nappalunk nem volt, mert mindenki látni akarta a különleges járgányt – mondja nevetve Mária. Az autót eladták egy ismert énekesnek. Ebből a pénzből vették meg Balatonudvariban a házat.

Forrás: képviselői iroda/Gáspár Ákos

Mária imádja környezetét, a Balatont, a tóban évtizedeken át minden kora reggel úszott a barátnőjével. Ma csendesen telnek napjai, sokat gondol vissza életére, emlékeire. Két lánya, Fruzsina és Kinga, valamint az egész család lesi gondolatait. Az asszony szerint az életben a szeretet és az összetartó család alapvetően fontos.

– Köszönöm, hogy fogadott bennünket és egy jót beszélgethettünk. Felemelő érzés volt találkozni. Kívánom, hogy a jövőben is ilyen pozitívan, jó egészségében élje mindennapjait szerető családja és barátai körében – mondta a 102. születésnapon Kontrát Károly képviselő.