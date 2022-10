Erről Végh László polgármester tájékoztatta lapunkat. Mint elmondta, az egyik projekt a Vadrózsa utca és környéke csapadékvíz-elvezetésének megoldását teszi lehetővé az e célra nyert 480 millió forintból. Itt már régóta okoz gondot a lezúduló eső, egyrészt a lejtős terület, másrészt a burkolatlan felületű utcák miatt. Most megoldódhat az itt élők régi problémája.

A másik jelentős projektre pár forint híján 300 millió forintot nyert az önkormányzat. Ez konkrétan egy illegális szemétlerakó rekultivációját célozza meg, ami a környezet védelme miatt különösen fontos, nem beszélve arról, hogy a kormányhivatal emiatt az önkormányzatot már meg is büntette. Sümegnek azonban saját – több száz milliós – kerete nem volt erre, így külön öröm számukra – hangsúlyozta a polgármester –, hogy most állami segítséggel megnyugtatóan rendeződhet az egykori agyagbányába illegálisan behordott hulladék kérdése.