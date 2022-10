A projektzáró bemutatót csütörtökön tartották a Pannon Egyetemen. A rendezvényen Navracsics Tibor, területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszter köszöntőjében elmondta, modellváltó egyetemként továbbra is az a célja az intézménynek, hogy ne csupán a kiválóságot szolgálja, hanem a társadalmat, a régiót és a közösségek igényeit is. – Az egyetemeknek óriási szerepük van a társadalmi mobilitásban. Mennyire nyitott a felsőoktatás, hogyan teszi lehetővé azt, hogy a szerencsés adottságú családokból érkezők mellett a kevésbé kedvező körülmények között élők is eljussanak az egyetemre, és lehetőséget kapjanak arra, hogy az életben bizonyítsanak, és valóban a képességeik alapján mérettessenek meg, nem pedig a származási hely alapján. Ugyanakkor óriási felelősséggel viseltetnek az egyetemek a régiójuk iránt is, hiszen az, hogy egy térségből mekkora az elvándorlás, mekkora a megtartóereje a térségnek a fiatalokkal kapcsolatban, nagymértékben az egyetemeken is múlik – tette hozzá Navracsics Tibor. Kiemelte, öröm számára, hogy a most bemutatott projekt az Erasmus + által támogatott, hiszen ez azt jelenti, hogy az európai szolidaritás és az európai kitekintés is biztosítva van.

Abonyi János, a Pannon Egyetem rektorhelyettese hozzátette, a jelenlegi projekt Ausztriában valósul meg, de bízik abban, hogy a közeljövőben az EDUCEO projektet határainkon belül is hasznosítani tudják majd.

Csillag Zsolt, a Pannon Egyetem kancellárja kiemelte, ebből a projektből nemcsak a gazdasági szektor, de az egyes települések és régiók is profitálhatnak, és úgy véli, igazi sikertörténetté válhat az EDUCEO.

Markovszky György, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke kifejtette, ha azt szeretnénk szülőként, társadalomként, hogy a fiatalok megéljenek, akkor az a kötelességünk, hogy a való világgal szembesítsük őket.

Szauer István, a Veszprémi Tankerületi Központ igazgatója beszédében Tamási Áront idézte: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”, arra utalva, hogy a régiók és települések megtartóereje az idő előrehaladtával egyre jobban kopik, hiszen a fiatalok számára a modern, digitális élet kinyitotta a világot. A megtöbbszörözött információáradat ellenére azonban a fiatalok egyre kevésbé tájékozottak azzal kapcsolatban, hogy lokális közösségeikben milyen jövőkép várhatna rájuk.