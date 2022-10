A Pannon Egyetem az általa képviselt tudományterületek mindegyikén (gazdaságtudományi, mérnöki, informatikai, bölcsészet- és társadalomtudomány) változatos, érdekes, látványos előadásokat, bemutatókat kínált minden korosztály számára.

Az érdeklődők például betekintést nyerhettek egyes laboratóriumokba, mikroszkópon úszó baktériumokat és különböző formájú fehérje polimereket nézhettek meg, kipróbálhatták, milyen egészen kicsi térfogatokkal dolgozni, a kisebbek pedig fonással készíthettek különböző mintázatú egyenes és helikális fehérje polimereket. A Gazdaságtudományi Karon mindeközben egy vállalat irányításán keresztül ismerhettük meg a gazdaság fontos területeit, és egyszerre a kar szakjait. Egy sor pénzügyi, menedzsment, közgazdasági, marketing és egyéb feladatok megoldása során mi is kipróbálhattuk magunkat egy vállalat vezetőjeként. Emellett a Mérnöki Kar is izgalmas kísérleteket mutatott be az alsó kampuszon, megfigyeltük, hogy miként viselkednek a hétköznapi anyagok alacsony hőmérsékleten, folyékony oxigént állítottunk elő és nitrogénhajtású ágyút is készíthettünk.

A Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karon történelemtudománnyal és filozófiával is várták a látogatót, valamint Herzog Csilla, a kar oktatója a klímaszorongás szociológiai aspektusait mutatta be a jelenlévőknek. Előadását hatalmas érdeklődés övezte, hiszen kutatási eredményei nagyon aktuálisak napjainkban, illetve az Éghajlatváltozás Multidiszciplináris Nemzeti Labor készülő ismeretterjesztő dokumentumfilmjének, a There Is No Planet B-nek is ez a kutatás adta az alapját.