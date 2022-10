– Nagyon fontosnak tartottuk, hogy megismerjük, milyen tapasztalatai vannak a városvezetésnek és az EKF-szervezet vezetésének a kulturális év lebonyolításával kapcsolatban – mondta Porga Gyula, Veszprém polgármestere a kaunasi városvezetőkkel folytatott megbeszélésen. A veszprémi delegáció tiszteletére magyar zászlóval is fellobogózott épületben Mantas Jurgutis alpolgármester mutatta be, hogy a városnak a kulturális évad megrendezésével elsősorban az a célja, hogy a kultúrát eszközként használja Kaunas hosszú távú megújításához. Nemcsak ez a megközelítés volt azonos a két városvezetés találkozóján, hanem az is, hogy Kaunasban is a 2030-as évig tekintenek előre, amikor a város jövőjéről gondolkoznak. A litván város ambiciózus városvezetése egy új narratívát keresett, hogy a jól ismert „a kosárlabda városa” mellett új arcot is találjanak a városnak. Az új kulturális identitás megteremtését az EKF-program is támogatja, azzal, hogy a legfontosabb célcsoportnak nem a városba látogató turistákat vagy a befektetőket választották, hanem a városlakókat. Porga Gyula elmondta, hogy a veszprémi küldöttség számára azért is volt hasznos a látogatás, mert a hasonló hátterű városoktól és országoktól sokszor több értékes tapasztalatot lehet szerezni, mint Európa nyugodtabb múltú országaiban. A veszprémi küldöttségben a polgármester mellett a veszprémi jegyző, több önkormányzati képviselő és a VKSZ Zrt. munkatársa is helyet kapott. Kaunas Litvánia második legnagyobb, 300 ezer lakosú városa. A település a luxemburgi Esch-sur-Alzettel és a vajdasági Újvidékkel együtt viseli idén az EKF-címet.