Campanari-Talabér Márta fogalmazott így október 23-án a Thury-várban tartott ünnepi megemlékezésen. Várpalota polgármestere hozzátette, most nem fizikai barikádok és torlaszok vannak előttünk, ez a harc kifinomult jogi eszközökkel zajlik, de a lényege ugyanaz: minél kevesebb nemzeti önállóság, egyre több kötelező direktíva.

– Nehéz időszakot élünk, a jelenleg élő generációk – kivéve a legéltesebbeket – nem találkoztak olyan viszonyokkal, amelyekkel most szembe kell néznünk. Újra kell gondolni az életünket minden téren. Az egyén és a település szintjén biztosan. Ehhez kellenek a hitet és erőt adó jó példák, mint az 56-os hősök. Az 1956-os magyar forradalom és szabad­ságharc 66. évfordulóján a leg­fontosabb kívánság mégis az: legyen béke már! – hangsúlyozta a polgármester, majd felidézte a forradalom helyi eseményeit is.

Kautzky Armand színművész adott műsort Fotók: Szabó Péter Dániel



Elmondta, Várpalotán a forradalom október 23-i kitörése után 26-án volt az első tüntetés. – Bányászvárosként a hatalom a bányászoktól és a munkásoktól várta a proletárdiktatúra megvédését, azonban pont az ellenkezője történt. A tüntetők között főleg bányászok és munkások voltak. Ilyen volt Berta József 22 éves fiatalember, aki a városban töltötte katonaidejének utolsó hónapjait. Berta József részt vett minden fontos megmozdulásban, ott volt a szovjet emlékmű ledöntésénél, a pártház elfoglalásánál. Egy, a városon áthaladó szovjet tehergépkocsi tüzet nyitott a helyi civilekre, amire válaszul a palotai forradalmárok barikádot emeltek, és a 8-as úton érkező három szovjet teher­autóból kettőt kilőttek, tizenegy szovjet katona halálát okozva. Berta József október 27-én belépett a Nemzetőrségbe, aminek november 21-ig volt tagja, amikor többekkel elmenekült, de végül meggondolta magát és visszatért a családjához. 1957. február 14-én tartóztatták le a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés vádja miatt. Első fokon életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték teljes vagyon­elkobzás mellett, de a szovjet katonákkal vívott tűzharc miatt az ítéletet halálbüntetésre súlyosbították. Kegyelmi kérvényét elutasították, Berta József sorsa 1958. január 2-án beteljesedett, a Budapesti Országos Börtön udvarán felakasztották – mondta el Campanari-Talabér Márta, majd átadta az önkormányzat középiskolai ösztöndíjait a megjelent diákoknak.

A folytatásban Benned él a magyarság címmel a Pesti Zenés Színpad művészei, Balog Tímea és Kautzky Armand adtak az alkalomhoz illő műsort, majd a rendezvény a Thury-vár mögötti téren koszorúzással zárult az 1956-os emlékműnél.