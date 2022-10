A vörösiszap-katasztrófára és annak halálos áldozataira, valamint több mint 150 sérültjére emlékeztek Kolontáron. Október 4-én a fél egykor megszólaló lélekharang idézte fel a tragédia kezdetét. A megemlékezés kora esti szentmisével kezdődött, majd ezt követően Horváth Zoltán, a település polgármestere beszédében elmondta, hogy Kolontár számára ez a nap a gyász napja. Tizenkét évvel ezelőtt átszakadt az Ajkai Timföldgyár vörösiszap-tárolójának gátja. A kiömlő több mint egymillió köbméternyi zagy elárasztotta Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely mélyebben fekvő részeit, mely felbecsülhetetlen gazdasági és ökológiai károkat okozott, és életeket oltott ki a devecseri kistérségben – emlékezett vissza a polgármester.

Hozzátette, hogy ezen a napon nemcsak az elhunytakra emlékeznek, hanem az akkor kialakult példás összefogásra is. Úgy fogalmazott, hogy a tragédia utáni nagy bajban megtörtént a csoda is, megjelentek a segítőkész emberek, és egy emberként mozdult meg az ország is, segítve a bajba jutott társaikat. A megemlékezés után, a csendes koszorúzást követő ünnepi műsorban közreműködött a Kolontári Kiskórus és Beck Judit énekesnő. A fellépők műsora után fáklyás felvonulással zárták a megjelentek a megemlékezést.