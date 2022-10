Ezek után talán nem is olyan nagy csoda, hogy az ajkai posta dolgozója, Dajka Andrásné, Andi pénzügyi értékesítő vehette át idén az országos megmérettetésen a Postás Példakép díjat. Andi már kislányként kézbesítő nagymamájá­val tartott a munkába nyaranta Úrkúton, mégis csak édesanyja ötletének engedve jelentkezett a tapolcai posta­tiszti iskolába. Ma is úgy érzi, hogy akkor édesanyja álmát valósította meg, aki nagyon büszke volt rá. Andi a szakmai sikereket elérve úgy érezte, hogy azokat neki is köszönheti.

A középiskola elvégzése óta az ajkai postán dolgozik. Rendszeres helyettesként kezdett, mostanra minden postai munkakört megismert. Az eltelt 35 év alatt dolgozott rovatolóként, értékesí­tési támogatóként, a küldemény- és csomagfelvételen, majd a kézbesítők le­számolója volt tíz évig. Mi­vel a társaság életében egyre nagyobb hangsúlyt kapott az értékesítés, munkahelyi vezetője ablak mögé ültette.

Azt, hogy ez igencsak jó döntés volt, bizonyítja: ügyfelei ma már visszajárók, sokan kifejezetten az ő sorába állnak be. Andi ugyanis nemcsak tisztelettel, hanem olyan remek érzékkel is közelít az ablakhoz lépőkhöz, hogy az ügyfelek rögtön megnyílnak és viszonozzák a bizalmat. Vallja, hogy ilyenkor próbálja magát az ő helyükbe képzelni. Azt mondja, néhány évvel ezelőtt még könnyebb volt az értékesítés a postán, de napjainkban, ami­kor mindenki meggondolja, mire költi a pénzét, nagyon nehéz megtalálni az ügyfelekhez vezető utat. Folyamatosan képezi magát. Tudja, hogy a hozzá fordulóknak naprakész infor­mációkkal kell szolgálnia.

A Postás Példakép díjat első ízben ugyancsak ajkai kolléga, Rosta Tamás kézbesítő vehette át, de Andi az első, aki fehér inges, azaz a posta épületén belül dolgozóként érdemelte ki az elismerést többek között azzal, hogy a posta éves biztosítási versenyében évek óta aranyérmes. Vallja, sikereiben nagy szerepe van annak is, hogy a posta biztosítási és pénzügyi termékei nagyon közel állnak a szívéhez. Az sem mellékes, hogy jókedve, pozitív életszemlélete szintén hatással van az ügyfelekre. Mindig kedves és nyugodt, segítőkész. Mindezek miatt jelölhették a díjra az ügyfelek, sőt, a több mint 25 ezer hazai postás közül nem csupán az első hatba jutott be, hanem meg is nyerte a versenyt.

Andi úgy érzi, ez az elismerés az el­múlt 35 év munkájának meg­becsülése. No és annak bizonyítása, hogy megéri mindig tanulni, küzdeni. Persze szakmai sikereit a biztos családi háttér nélkül nem tudta volna elérni, férje, családja mindig támogatta álmai megvalósításában. Most pedig joggal büszkék rá, és számukra is példaként szolgál.