A kitüntetettel ez alkalomból váltottunk szót pedagógiáról, gyerekekről, szülőkről, nevelési módszerekről. A nyugalmazott noszlopi tanár, Ásványi János matematika, orosz nyelv és irodalom szakos tanárként tanított 42 éven át. Ez idő alatt persze sok pedagógus és gyermek megfordult az intézményekben, azonban vallja, hogy nemcsak a gyerekek, hanem a pedagógusok is mások lettek. – Azt gondolom, hogy minden gyerek jónak születik, ebből kell kiindulni. Azonban a szülőknek ma kevesebb idejük van a gyermekükre, miközben az iskola azokat a pozitív értékeket tudná megerősíteni, amelyeket a gyerekek otthonról hoznak. De úgy látom, hogy az sajnos egyre kevesebb. A pályám elején a tévé előtt ültek a diákok, de ma sokkal rosszabb a helyzet. Jött a számítógép, és ma már a könyv helyett mobiltelefon van a gyerekek kezében. A gyorsan váltakozó képek, hangok felgyorsultabb életritmust hoznak. A fiatalok kevésbé akarnak nyugodtabb tempóban végignézni valamit, beszélgetni valamiről. Az erre való igényt kellene kialakítani bennük. Mi sem úgy születtünk, hogy az bennünk lett volna, de akkoriban talán könnyebb dolguk volt a szülőknek és a nevelőknek is – emlékezik Ásványi János.

Tapasztalata szerint még a felső tagozaton is sok olyan gyermek tanul, aki délután szívesebben marad az iskolában, mint hogy hazamenjen. – Segítettünk elkészíteni a leckét, sokat játszottunk, de gyakran ehhez még kellett valami: meghallgatni őket. Amikor a diák hazaér és a szülő megkérdezi, hogy mi történt az iskolában, gyakran csak annyi a válasz, hogy semmi. De erre a kérdésre nem is fog mást mondani. Egész más, ha úgy kérdezem, hogy történt valami? Feleltél-e? Jól érezed-e magad? Kell, hogy érezze, hogy a kérdésre a választ is szívesen meghallgatom. Mert ha azt látja, hogy közben elkezdek vacsorát készíteni, vagy a telefonomat nézem, nem azt sugallom, hogy tényleg érdekel a válasz. Meg kell nyerni a gyerek bizalmát, hogy bármi rossz történjen vele, elmondja. Tudnia kell, hogy a szülő mindenre talál megoldást. Persze, sokat kell dolgozniuk a szülőknek ma, de a mi szüleink legalább annyit dolgoztak egykor. Mégis, esténként sokat beszélgettünk, a közösségi életet nem befolyásolta a tévé vagy más. Minden vasárnap sétáltunk, misére mentünk, erdőbe kirándultunk. Nyáron bicikliztünk, a szüleink sok közös programot szerveztek velünk. Azt látom, hogy ma a gyerekek sokat vannak egyedül. Pedig fontos, hogy egy felnőtt odafigyeljen rájuk. Olyan, aki felé bizalmuk lehet. Gyakran előfordult az iskolában, hogy miközben sétáltam az udvaron, odajöttek hozzám beszélgetni a diákok. Nagyon szerették ezeket az alkalmakat – mondja a nyugalmazott tanár, aki nem csak munkatársai, hanem a gyerekek körében is nagy tiszteletnek örvendett.

Pedig szigorú volt, viszont következetes. Vallotta, hogy csak olyat követel meg a diákoktól, amit ő maga betart. – A nevelésben nagyon fontos a példamutatás. Szoktam mondani a diákoknak, hogy akkor ehetsz vagy telefonálhatsz órán, ha én is azt teszem. Nálunk nem volt megengedett a diákoknak a telefon használata, zavarta volna az iskolai munkát. Elsősorban a nevelés terén van tennivalónk. A gyerekek elfogadják, hogy rend, fegyelem és tisztaság kell, ott kezdődik a tanítás. A szigorúbb tanárok közé tartoztam, de tudták, hogy miként kell viselkedniük, amikor én megyek órára. El kellett érnem, hogy elfogadják a nevelési elveimet. Úgy érzem, hogy jó irányba mozdult el e téren a köznevelési törvény, az iskolában a nevelés és az oktatás együtt kell hogy haladjon. A nevelésben ma nagyobb szerep jut az intézménynek, mint korábban. Ugyan sok szülőnek van ideje a gyermekére munka mellett is, de mások nem így vannak ezzel. Amikor 40 éve elkezdtem a pályát, akkor sem volt sokkal könnyebb a pedagógusok helyzete, bár az általunk mondottakat talán komolyabban vették. Ahol a pályámat kezdtem, a káptalanfai iskolában, a mostaninál nagyobb tisztelete volt a pedagógusnak. Elmondhatom, hogy a pályám során megkaptam a kellő tiszteletet mindenhol a szülők részéről is. A tudás átadása, a jóra, szépre való tanítás, az igazra való rámutatás pedig olyan feladat, amit, ha az ember magáénak érez, akkor sok akadályon képes átmenni – szögezi le a tanár úr.

Vallja, hogy ha ma újrakezdhetné, megint pedagógus lenne. – Nagyon szerettem a munkámat, a szakmai sikerek mellett sok olyan öröm ért, amelyet nem tudok feledni. Szép emlékeket őrzök. Márpedig a szépre igényünk van már gyermekkorban is. A gyerekek megnyilvánulásaiból is kitűnt ez számomra. Például a zenén keresztül sok szép dolgot megtapasztal a gyermek. Olyat, ami mással nem érhető el. Ezért fontos a közös éneklés, a zenélés, amely a lelket gyógyítja legjobban – vallja Ásványi János. Játszik trombitán, a katonaságnál kürtös volt, sokat köszönhet a zenének. Talán mostantól arra is több ideje lesz. – Nagyon szerettem tanítani, hálás vagyok a Jóistennek, hogy végig becsülettel és egészségben végezhettem a munkámat, de örömmel adtam át a stafétabotot, melyet egykor én vettem át. Boldogan vagyok nyugdíjas. A feleségemmel szívesen segítünk az unokák nevelésében, jut idő már az olvasásra, a nagy sétákra, kirándulásokra. Remélem, még sok szép évet kapunk minderre, jó egészségben – búcsúzott a tanár úr, a diákok János bácsija.

Ásványi János 1957-ben Mosonmagyaróváron született és nőtt fel egy háromgyermekes család egyetlen fiaként. Szülei nagy szeretetben nevelték, erkölcsi tartást és erős hitet adva. Középiskolai tanulmányait a Győri Bencés Gimnáziumban végezte, ahol szerzetes atyák erősítették az otthonról vitt pozitív értékeket. Hatásukra választotta a pedagógusi pályát. Érettségi és katonaság után Szombathelyen szerzett matematika–orosz nyelv és irodalom szakos tanári diplomát. Aktív pedagógusként Káptalanfán kezdte a pályát, 1981. augusztusától az ajkai Eötvös Loránd Általános Iskola tanára lett. Sok szép sikert ért el a tantestület a matematikától az éneken, orosz nyelven keresztül a testnevelésig a tanulmányi versenyeken. Az igazgató, Tóth Béláné példát mutatott számára is, tőle tanult legtöbbet az iskolai munkáról. 1985-ben kérte fel a helyettesi feladatra. Később még Utassy István, Strang Lászlóné és Balogh Béla vezetővel dolgozott együtt, sikerrel. Mint helyettesnek elsősorban a napi munka pontos irányítása, ellenőrzése volt a feladata, amellett igyekezett minél több időt a gyerekek között tölteni. A diákok szinte mindegyikét név szerint ismerte, hiszen sokat helyettesített, és a tanulószobai foglalkozásokból is kivette a részét. Az orosznyelv-tanítás megszűnése után hittanári diplomát szerzett, így etikát szintén tanított. Ezeken az órákon sokat beszélgetett a gyerekekkel arról, hogy mi a szép, mi a jó, mi a rossz, mit jelent szeretni, tisztelni a másikat. Mindig volt ideje meghallgatni, ha valakinek gondja, baja volt és hozzá fordult. Megtalálta a diákokkal a megfelelő hangnemet, és bár néha fel kellett emelnie a hangját, de haragudni nem tudott még azokra sem, akik a „szőnyeg szélén” álltak gyakorta.