Ovádi Péter országgyűlési képviselő (Fidesz–KDNP) elmondta, a felújítást lépésről lépésre végezték el, mert a teljes beruházás összege jelentős volt. Hozzátette, jó döntésnek bizonyult, hogy belevágtak a fejlesztésbe, mert az épület nemcsak küllemében újult meg, hanem az energiakorszerűsítését is elvégezték. A képviselő elmondta, az energiaválság jelentős kiadást jelent az önkormányzatoknak, ezért is fontos, hogy elkészült a fejlesztés. Kérdésünkre megjegyezte, a Magyar falu programban számos beruházás van folyamatban jelenleg, és a kistelepüléseket érintő fejlesztések 2023-ban is folytatódnak.