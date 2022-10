Ez azt jelenti, hogy az állandó kiállítás és az ajándékbolt nem látogatható, azonban kézműves csoportokat továbbra is fogad az intézmény és szakemberei ebben az időszakban sem tétlenkednek. Készülnek a tavaszi, a nyári programokra, hogy továbbra is változatos módon színesítsék a város kulturális életét. Ezen kívül a napi operatív feladatokat is ellátják. Az eddig meghirdetett programok pedig nem maradnak el. Megtartják a kézműves foglalkozásokat és november 12-én a Házról Házra című rendezvényt. Februárban ismét téltemető farsangi mulatságot tartanak. S például az intézmény internetes fórumán fiktív levélváltásba kezdtek a múzeumi szakemberek Reguly Antallal: Tóni először északról jelentkezett be ily módon, szibériai expedícióra utazik, erről üzent.