Porga Gyula polgármester (Fidesz–KDNP) szerdán közleményben számolt be a testület döntéseiről. Azt írta, „az elhibázott brüsszeli szankciók rendkívüli helyzetet teremtettek az energiapiacon Európában, így Magyarországon és Veszprémben is”. Az áram és a gáz árának drasztikus emelkedése miatt az energiafelhasználás csökkentésére törekednek.

– Azonnali intézkedésként elrendeltük a városházán és az önkormányzati cégeknél a hőmérséklet korlátozását és folyamatos ellenőrzését. Korlátoztuk a nagyfogyasztású irodai gépek használatát, és döntöttünk az ügyfélszolgálati helyiségek csökkentéséről. Előzetes számításaink azt mutatják, hogy a fentebb említett energiamegtakarítási intézkedésekkel sem tudjuk költségeinket a kívánt szintre csökkenteni – fogalmazott közleményében a polgármester. Bejelentette azt is, hogy elindítják a közvilágítás korszerűsítését célzó közbeszerzést, az energiahatékonyság érdekében 7728 lámpatestet cserélnek takarékosabbra. Arról is határoztak, hogy a szociális intézményekben, bölcsődékben és óvodákban nem korlátozzák a hőmérsékletet.

– A városnak extra pénzeket hozó Európa Kulturális Fővárosa cím viselőjeként igyekszünk a kulturális intézményeket működtetni, ameddig csak lehet, de esetükben is elkerülhetetlen az energiatakarékossági lépések bevezetése, a létesítmények kihasználtságának felülvizsgálata, a nyitvatartási idő leszűkítése – írta közleményében Porga Gyula.

A polgármester arra kérte a városi sportegyesületek és civil szervezetek vezetőit, hogy egyeztessenek egymással, és törekedjenek a városi, iskolai és egyetemi létesítmények kihasználására úgy, hogy minden klubban biztosított maradjon a megkezdett tevékenység.