A programbemutató rendezvény – amelyre megtelt a Kossuth Lajos utcán felállított színpad előtti tér – kerekasztal-beszélgetéssel indult, amelyet Lékai-Kiss Ramóna színésznő vezetett.

Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter felidézte, a bírálóbizottság megállapítása szerint messze a veszprémi volt a legjobb a hazai pályázatok közül, a tartalmi minősége mellett pedig a régiós ötlet tette igazán egyedivé. Hozzátette, az EKF kezdeményezés alapküldetése, hogy felmutassa azokat az adottságokat, amelyek az európaiakat összekötik. A cím birtokában nem nagyrendezvényekben, hanem abban gondolkodtak, hogy az itt élők megerősítsék hagyományaikat és kötődésüket Veszprémhez, a térséghez.

Forrás: VEB2023 EKF

Porga Gyula polgármester (Fidesz–KDNP) arról beszélt, a program és a kulturális év akkor lesz sikeres, ha a veszprémiek és a térségben élők magukénak érzik azt. Hozzátette, a programsorozat főszereplői az itt élők lesznek, és a felkészülési évek azt bizonyítják, ez az elképzelés működőképes, a kezdeményezéshez pedig 116 település csatlakozott a régióban. Elhangzott, a pályázat ötlete Navracsics Tibortól származik, de azt, hogy Veszprém a környező régióval együtt valósítsa meg a programot, Porga Gyula javasolta.

Markovits Alíz, a Veszprém-Balaton 2023 (VEB 2023) Zrt. vezérigazgatója elmondta, a felkészülés sokrétűen zajlott az elmúlt években, magába foglalta a kulturális szektor fejlesztését, valamint a szálláshely- és parkolókapacitás bővítését is. Hozzátette, a programok kilenc tématerület (úgynevezett klaszter) köré csoportosulnak majd a kulturális évben, és közös bennük, hogy a kezdeményezéseket 2023 után is folytatni szeretnék.

Mike Friderika, a VEB 2023 Zrt. programfejlesztési igazgatója elmondta, 2023-ban kétszáznál több programot szerveznek, ami ezernél is több eseményt jelent a régióban. Kiemelte, a programok többségét partnereik – civil szervezetek, kulturális intézmények, alkotóközösségek – szervezik meg velük együttműködésben.