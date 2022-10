A vizsgálatot a Magyar Bankholdinghoz tartozó Takarék Jelzálogbank végezte el, a járásokat és a településeket az oktatás, az egészségügy, a kultúra, a bűnözés, a munkaerőpiac, a vásárlási lehetőségek és a lakóingatlanok megfizethetősége szempontjából értékelték.

A főváros száz pontjához képest a Pilisvörösvári 61,8, a Veszprémi járás pedig 58 pontot ért el. A részmutatóknál az oktatásban Budapest, Veszprém és környéke valamint a Győri járás áll az élen, az ingatlanok ugyanakkor a Balatonnál és környékén, valamint a fővárosban a legdrágábbak. A szakértők összeállították a megyeszékhelyek egymáshoz viszonyított élhetőségi rangsorát is, amelyet ezúttal is a főváros vezet. Budapestet Veszprém követi 78,9 ponttal, míg a harmadik Győr lett 68,9 ponttal. Veszprém évek óta előkelő helyen szerepel a hazai élhetőségi rangsorokban. A város a maga kategóriájában az európai ranglistán az 50. és 60. hely között szerepel, az önkormányzat pedig azt a célt tűzte ki néhány éve, hogy 2030-ra a húsz legélhetőbb település közé szeretne kerülni. Ehhez nagy segítséget jelent Veszprémnek és a térségnek, hogy 2023-ban büszkén viselheti az Európa Kulturális Fővárosa címet.

A város és környékének fejlődéséhez jelentősen hozzájárult, hogy az utóbbi két európai uniós ciklusban több tízmilliárd forint nagyságrendű forrás érkezett, valamint az állam a Modern városok programban összességében szintén több tízmilliárd forint összeggel támogatta Veszprémet. A rendelkezésre álló összegekből a teljesség igénye nélkül Veszprém-szerte újultak meg vagy épültek újjá orvosi rendelők, bölcsődék és óvodák, valamint összességében elmondható, hogy folyamatosan javul a megyeszékhely infrastruktúrája. Az élhetőségi mutatók tekintetében nem elhanyagolható, hogy a szabadidő minőségi eltöltéséhez hozzájáruló beruházásokat is átadtak az elmúlt években Veszprémben: ezek közé tartozik a Séd-völgy átfogó felújítása, a Hangvilla létrejötte, vagy éppen a sportuszoda megépítése, amelyek egyaránt hozzájárultak a városban és térségében lakók jóllétéhez, és tovább bővítették a hosszú évek óta, hagyományosan meglévő gazdag kulturális kínálatot. Ha a közlekedést nézzük, elmondható, hogy Veszprém útjait rója Európa legfiatalabb buszflottája.

A kétezres évek közepétől 2022-ig például több mint harminc kilométernyi bicikliút épült a megyeszékhelyen, valamint elkészültek a várost a környező településekkel összekötő szakaszok is. A kormány támogatásával átfogó útfelújítási program is indult nemrég, és a megyeszékhelyen jelenleg is több beruházás van folyamatban. Ami a közbiztonságot illeti, Veszprém évek óta a vonatkozó listák élén szerepel: országosan is kiemelkedik ebben a tekintetben a város, a megyeszékhelyek között is az elsők között szerepel mind a bűncselekmények alacsony száma, mind a felderítés magas arányát tekintve.