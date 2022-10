Az első Óváros piacot tavaly október végén tartották, a kezdeményezés a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Főváros (VEB2023 EKF) támogatásával szökkent szárba és rendezik meg továbbra is. A gasztronómiára ugyanúgy a kultúra szerves részeként tekintünk, mint a képző- vagy zeneművészetre, mondta el Tungli Péter, a VEB2023 EKF gasztronómiai és borászati projektjeinek vezetője. Felidézte, az Óváros téren a 20. század derekáig működött vásár, a piaccal részint ezt a közösségi élményt szerették volna visszahozni, valamint minőségi kézműves termékekből kínálatot adni a veszprémieknek. Egy olyan programot étkezési és kóstolási lehetőséggel, ahol szívesen töltik az idejüket az emberek.

Tungli Péter elmondta, a piac helyszíne természetesen marad a jövőben is az Óváros tér, ahogy a vásár célkitűzései sem változtak a kezdetek óta. Szeretnék az első néhány piac hangulatát visszahozni, így például a gasztronómiához kötődő programoknak adhat otthont a vásár a jövőben. Fontosnak tartja, hogy az időjárási körülmények ne korlátozzák a vásár működését a jövőben.

Az Óváros piac új társszervezői Kis Nóra és Juhász Péter, a Pekedli szatócsbolt tulajdonosai lettek. A pár három éve költözött Veszprémbe Budapestről, a városhoz való kötődés mellett ebben a Balaton és a Bakony jelentette számukra a legnagyobb vonzerőt. Ideköltözésük után rövidesen létrehoztak egy online piacot, hogy a megyei termelők portékáit kiközvetítsék a vásárlókhoz, majd a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Főváros Utcakép-fejlesztési programjában egy használaton kívüli üzlethelyiségben nyitották meg szatócsboltjukat tavaly novemberben. Hangsúlyozottan nem delikáteszként működnek, hanem az a céljuk, hogy a hozzájuk betérők a mindennapi bevásárláshoz szükséges alapanyagokat megtalálják náluk, mondták el.

Az Óváros piac esetében a legfontosabb szempontnak az állandóságot tekintik, kéthetente mindenképpen, minden időjárási körülmény mellett szeretnék, ha működne a piac. A másik céljuk, hogy minél többeknél legyen a vasárnapi program része, hogy kilátogatnak a piacra, ahova nemcsak a portékák miatt érdemes járni, hanem más, izgalmas események miatt is. A következő alkalmon az egyéves születésnapot ünneplik meg, de a továbbiakban is igyekeznek különböző programokkal – például november 6-án bográcsos főzőversennyel, később ajándékcsomagoló workshoppal –, foglalkozásokkal várni a látogatókat, emelte ki Juhász Péter.

Fotós: Penovác Károly/Napló

Kis Nóra elmondta, a piac közösségi oldalán szeretnének aktívabban jelen lenni, hogy mindenkihez időben eljussanak az információk, és részletesen tájékozódni lehessen az eseményeikről. A vásárt jellemzően kéthetente tartják meg a jövőben is, de az október 30-ai születésnapi piac után november 6-án lesz a következő alkalom az Óváros téren, míg az adventi időszakban szeretnék minden vasárnap megrendezni a vásárt, meghosszabbított nyitvatartással. Amennyire lehetséges, bővítenék a kiállítók számát a jövőben, és a hangsúlyt a termelői piac irányába tolnák el. Céljaik között szerepel, hogy mozgó hentesbolt települjön ki a piacra, valamint időről időre egy-egy alapítvány javára adománygyűjtést szerveznek majd.