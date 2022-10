Udvardy György érsek köszönetet mondott a felújításban résztvevőknek. Áldásában azt kérte az Úrtól, hogy a kápolna szolgálja a diákok lelki javát, valamint, hogy a megújult épület legyen az iskola szíve és a közösség otthona.

A Padányi Katolikus Iskola iskolakápolnájának megáldásán az érseki hivatal elöljárói, Porga Gyula polgármester, a munkálatok vezetői, valamint az iskola több diákja részt vett.

A Veszprémi Érsekség tájékoztatása szerint a teljes felújítást a kápolna erősen leromlott műszaki és gépészeti állapota indokolta. A kivitelezés tavaly decemberben kezdődött el, és a napokban fejeződött be. A felújítás során a kápolna külső és belső vízszigetelést kapott, ami megszüntette az épület vizesedését.

A kápolnába új, hőszivattyús padló- és falfűtést építettek be, valamint kicserélték a padlót. A régi bútorokat, az oltárt és oltárképet, valamint a kőelemeket restaurálták, a meglévő padok kiegészítéseként újakat is kihelyeztek. A beruházást a Veszprémi Főegyházmegye saját forrásából finanszírozta.

Az áldó szertartáson közreműködtek a Padányi iskola diákjai, majd a tanulók szentmisén vettek részt.