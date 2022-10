A kisvonat a rendezvény ideje alatt ingyenesen vitte a résztvevőket végig Csingervölgy főutcáján és a Bányászati Múzeumba, ahova sokan be is tértek, hogy megnézzék a kiállításokat majd megválaszolják a feladatlap kérdéseit. A parkban különféle feladatokkal tölthették az időt a résztvevők. Aki regisztrált menetlevelet vett át, és ha legalább öt állomáson részt vett, tombolajegyet kapott ajándékba. A Kreatív kuckóban falevelekből készítettek faliképet. Sokan meglepődtek, hogy némi fantáziával és kézügyességgel mi mindent ki lehet hozni néhány színes őszi falevélből. Fából készült ügyességi játékok is várták a résztvevőket. Gerencsér Hilda, a Csingervölgyért Egyesület elnöke elmondta, céljuk, hogy bemutassák a más városrészben vagy más településen élőknek az erdő mellett, szép természeti környezetben fekvő, bányászati hagyományaira büszke városrészt, keltsék fel az érdeklődést a környezetvédelem, a környezettudatosság iránt, generációk számára olyan programokat biztosítsanak, amelyben minden korosztály tevékenyen részt tud venni.