Balatonalmádi Kontrát Károly országgyűlési képviselő és Fabó Péter polgármester plüssállatokat adományozott az idei, immár 22. tökfesztiválon Almádiban, melyet az Erzsébet ligetben rendeztek meg szombaton. A figurákkal helyi és környékbeli rászoruló családokat lepnek majd meg a szervezők.

Németh Jánosné, a Nők a Balatonért Egyesület balatonalmádi csoportjának vezetője elmondta, környezetvédelmi céllal szervezték meg a tökfesztivált, mely minden évben egy kitűnő közösségi, családi rendezvény. Elkötelezettek a környezetvédelem mellett, ezért idén környezetkímélő tisztítószereket és ruhaillatosítókat mutattak be, melyeket akár házilag is el lehet elkészíteni. Ebből az alkalomból vándorkiállítást is nyitottak, melyet a Magyar Természetvédelmi Szövetség állított össze. A tárlat célja annak bemutatása, hogy a nem őshonos növények és állatok mekkora kárt okozhatnak adott esetben az ember környezetében. Ilyen például a ma oly divatos császárfa, mely gyorsan és ráadásul nagyra nő, illetve gyorsan szaporodik. A kiállításon azt is bemutatták, hogy mennyire fontosak a méhek az ember életében.