"A páromat estefele többször telefonon megcsörgetik. Egy hölgy azt mondja, a bankjától hívja, de nem mutatkozik be és ahhoz ragaszkodik, úgy beszélhessen vele, más ne hallja. Semmiképp nem árulja el, miről van szó, csak azt: hosszú lesz. Ha azt a választ kapja a hölgy, hogy nem alkalmas az időpont és nem akarunk vele úgy beszélni, hogy nem mondja meg, mi az oka, ingerültté válik. Hangja, beszédmódja, szóhasználata cseppet sem hasonlít a pénzintézetek ügyfélszolgálataira jellemző tényszerű, udvarias hangnemre. Állítja: jogszabályok miatt nem mondhatja meg, miért kéri a párom idejét és azt is, nem ügynök, hanem a bank központjából telefonál. Akkor szintén felemeli a hangját, amikor a saját este hatig tartó munkaidejéről beszél, és mi azzal zárjuk le a hívást, hogy bemegyünk inkább a párom bankjának közeli fiókjába. Én azon aggódok, csaló próbálkozik velünk, a párom attól tart, mégiscsak a bankjának van vele ügye. Már összeugrik a gyomrunk, ha megint ez a nő szól bele a telefonba. Nem, nem arról van szó, hogy a páromat a szeretője keresi ezzel az ürüggyel. Az ismerőseink ezzel ugratnak minket, de nekünk nem viccesek, hanem már-már zaklatóak a hívások" – panaszolta el a szerkesztőségünket megkereső asszony.

Bakonyi olvasónk azt is elmondta, rákerestek a neten a nem visszahívható mobilszámra, amiről kapják a fura telefonokat és kiderült: már több mint hatszázan hasonlóképp tettek az ismeretlen, gyanús számok fórumain, többen azt írták: "lehet, hogy banké, de inkább necces".

A Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületének szakértői szerint nem túlzott az óvatosság, sajnos gyakori, hogy csalók igyekeznek hozzáférni a banknál tartott pénzekhez, sokszor az ügyfél által gyanútlanul megadott banki adatok révén. Fontos tudni, hogy banki dolgozó sosem kéri, adjuk meg neki a bankkártya-adatokat, a PIN- vagy CVC-kódot, a netbankos hozzáférési adatokat, s az se jellemző a banki ügyfél-kommunikációs protokoll miatt, főként, ha nem tartozásról van szó, hogy az ügyintéző ingerült, követelőző, rámenős.

A fogyasztóvédelmi szakértők arra hívták fel a figyelmet, hogy ha telefonálunk, nem tudhatjuk biztosan, ki van a vonal másik végén, s a legtöbbeknek a pénzügyi döntések előtt alaposabban, nyugodtabban érdemes átgondolniuk, jól járnak-e egy újabb szolgáltatással, a meglévő módosításával. Az a biztonságos, ha olvasóink bemennek a bankjukba vagy a bankfiókot a hivatalos számán csörgetik meg és elmondják, milyen számról kaptak hívásokat. Így kiderül, ha valóban a bank kereste őket. Az is, ha csalásról van szó. Az ilyen jelzések segíthetik a bankot és a többi ügyfelet is.

Aki meggyőződött arról, hogy csaló szándákkal hívták, letilthatja a számot, amiről zaklatták, ám ez nem garantáltan beváló megoldás, a trükkös csapdákat állítók váltogatják a számokat, amikről próbálkoznak. Jó tudni, hogy vannak olyan bankok, amelyeknél a számlavezetési szolgáltatás részeként kérheti az ügyfél, telefonon ne keressék újabb ajánlatokkal.

Olvasóink fogyasztóvédelmi kérdéseiket más témákban is elküldhetik szerkesztőségünknek a [email protected] e-mail-címre.