– A kor igenis tud érték és érdem lenni, nem csak állapot. Hét, nyolc vagy annál több évtizedet megélni, megérni ugyanis olyan teljesítmény, ami tiszteletet és elismerést érdemel. Az idősek tisztelete egy társadalom fejlettségének, érettségének fokmérője. Ha egy közösség jövőt akar, akkor a múlttal is foglalkoznia kell. Az idősek pedig közös emlékeink, hasznos tapasztalataink, értékes tudásunk őrzői, amelynek átadásával részévé válnak a jövőnek is. Ez a tudás és tapasztalat ezekben a válságos, háború sújtotta hónapokban különösen felértékelődik – mondta el a Thury-vár rendezvénytermében tartott ünnepségen összegyűlt szépkorúak előtt Campanari-Talabér Márta.

Várpalota polgármestere kiemelte, az utóbbi évtizedekben sokat változott a világ. – Átalakult mindaz, amit az idősekről gondolunk, és az is, amit az idősek gondolnak önmagukról. A kétségtelenül meglévő gondok – az egészségügyi és az anyagi állapot hiányosságai – ellenére egyre több idős ember marad aktív, cselekvőképes tagja a társadalomnak. Sokan időskorukban is munkát vállalnak, vagy önkéntes munkát végeznek, esetleg a családi életből veszik ki a részüket, unokáznak, új hobbit találnak maguknak, sportolnak, közösségi életet élnek. Ez üdvözlendő és helyes irány. Egy hasonlattal élve mondhatnánk azt is, hogy idősek azok, akik előttünk járnak a nagy országúton, azon az úton, amelyen apáink, nagyapáink, dédapáink és őseink jártak a világ kezdete óta. Tőlük örököltük meg Várpalotát, tanultuk meg a nyelvet, amellyel szót értünk egymással. Különösen kemény munkával kerestek itt kenyeret, építettek hajlékot s neveltek gyerekeket – fogalmazott a városvezető, majd átadta az idei elismeréseket.

Horváth Andor színművész a néhai Szécsi Pált idézte meg színvonalas előadásában Fotós: Szabó Péter Dániel



Várpalota Város Önkormányzatának Életút-díját Poór Gyula nyugalmazott testnevelő tanár és edző, a Várpalotai Olimpiai Baráti Kör egykori elnöke vehette át, míg elismerő oklevelet kapott Asztalos Istvánné, a Thury György Nyugdíjasklub tagja, Kavecz Jánosné, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat várpalotai csoportjának vezetőhelyettese és Kóti Lászlóné, a Cukorbetegekért Alapítvány elnöke.

A folytatásban múltidéző produkciót hallhatott a rendezvénytermet megtöltő közönség. Horváth Andor színművész a néhai Szécsi Pált idézte meg színvonalas előadásában, a jól ismert slágereket pedig mindenki együtt énekelte vele.