Az Evangélikus Egyházközség szervezésében október elsején tartott Teremtésvédelmi családi nap témája is ez volt. A kisgyermekekkel érkezett családok délelőtt kézműves foglalkozáson vettek részt, amelyen többek között telefonhajító versennyel, iphone curlinggel, főemlősálarc készítéssel töltötték az időt. Délután Kádár András, a Jane Goodall Intézet főtitkára tartott előadást, amelyben elmondta, hogy mi Veszprém megyében élők pénz és erőfeszítés nélkül is sokat tehetünk azért, hogy a hozzánk földrajzilag távol eső Kongói Demokratikus Köztársaságban élő emberek életkörülményeit javítsuk, valamint a gorillák, bonobók, csimpánzok élőhelyét megvédjük. A használt mobiltelefonokból, laptopokból, esetleg televíziókból az újrahasznosítás során visszanyert ásványi anyagokkal csökkenthető az ottani bányászati tevékenység, ahol a gyermekek dolgoztatása is gyakori. A világ koltán készletének 80 százaléka Kongóban található. Az érc alapvető a telefonok gyártásához, ezért is értékelődött fel a terület. Kádár András már járt Kongóban, az érintett területen. Látta többek között azt, hogy az iskola egy szigeten van, ahova rossz csónakokkal mennek a gyerekek, sokan vízbe fulladnak. Az intézet a leadott mennyiség után a felhasználótól adományt kap, amelyből kiépítettek több kikötőt és vásároltak biztonságos csónakokat, mentőmellényeket számukra. A program népszerűségét az is jelzi, hogy mára több mint ezer gyűjtőpontot tart nyilván szerte az országban a Jane Goodall Intézet.