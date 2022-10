Kedden reggel az egyik televíziós csatornán mesélte Varnus Xavér, néhány nappal ezelőtt a repülőtéren egy újságban látta, eladó egy templom. Felhívta Nagy Gábor mezőlaki polgármestert, kedden találkozott vele, megnézte az épületet és eldöntötte, hogy megveszi. Bár mindenki, mindenhol templomként emlegette az épületet, a település elöljárója tisztázta, ez már magántulajdon volt, nem az egyházé. A mezőlaki gyülekezet anyaegyházközségi státusza 2002-ben szűnt meg, amikor létrejött a Mezőlak–Mihályháza-Nagyacsádi Társult Evangélikus Egyházközség. Szakvélemény alapján 2004-ben határozott a gyülekezet a templom átköltöztetéséről az időközben visszakapott iskola épületébe. Az új istentiszteleti hely kialakítását 2006-ban kezdték el, majd 2009-ben úgy döntöttek, mivel új templom épült a településen, a régi templomot, illetve egy parókiát eladásra kínálnak. Egy pápai származású vállalkozó vásárolta meg. Az elmúlt években értékmentő szándékkal az önkormányzat több alkalommal is tett ajánlatot a templom megvásárlására. Erre nem kerülhetett sor, mivel a tulajdonos a megbeszélt összeget a tárgyalások előrehaladtával megkétszerezte, vagy hónapokig nem volt elérhető.

Varnus Xavér orgonaművész és Nagy Gábor mezőlaki polgármester a keddi megbeszélésen

- Varnus Xavérnak sok kérdése volt a településsel kapcsolatban, hova lehetne beilleszteni azt, amit ő képvisel. Nagyon szimpatikus volt számomra ő, és neki is a falu. Azt mondta, meggyőztem őt, mikor távozott, éreztem, hogy döntött. Korábban többen érdeklődtek a faluban, hogyan lehetne az épületet hasznosítani; akartak ide csibekeltetőt, diszkót, de az nem méltó a helyhez. Ez Isten háza, itt ne legyen kocsma. Kell az épületre költeni, de Xavérnak megvan a kapcsolatrendszere, önkormányzati szinten én is felajánlottam a segítségemet - a polgármester szerint a településen élők is nagyon örülnek. Hozzátette, mindig szerettek volna egy év végi hangversenyt advent idején, most lesznek majd koncertek.

Varnus Xavér orgonaművészt jól ismerik a megyében. Több településen koncertezett, Veszprémben, Balatonkenesén, Tihanyban, a gyulakeszi Csigó-malomban, zenei fesztivált rendezett Köveskálon, orgonált Lesenceistvándon, ahol háza van. Most a Pápa melletti Mezőlakon szervez orgonafesztivált.

- Ez annyira spontán volt, mint az esetemben minden – közölte Varnus Xavér megkeresésünkre. - Egy újságban kikandikált a cikk címe, hogy eladják a templomot. Éreztem, ezt meg kell venni. Felhívtam Gáncs Pétert, a Magyarországi Evangélikus Egyház nyugalmazott elnök-püspökét, akit jól ismerek. Azt mondta, végre egy jó példa, jóra is lehet használni egy kiürült templomot. Én nem az egyháztól vettem meg az épületet, hanem a ház tulajdonosától, aki raktárként használta azt. Eljöttem Mezőlakra, megnéztem töviről-hegyire az épületet, jó adottságú. A templomba befér 140 ember, a hosszú telken negyven autó is parkolhat majd. Már megvan az orgona is, Stuttgartból érkezik januárban, addigra a helyiséget alkalmassá kell tenni. Akkora, mint a veszprémi bazilika orgonája volt, nagyobb, mint a tihanyi, 2800 sípja van, megalkudtam az építővel is, aki az áttelepítést végzi. Remélem, hogy tavasszal már megszervezzük az első fesztivált. Nagyon szeretném. A polgármester kedves, készséges. Megkérdeztem tőle, örülne-e annak, ha lenne itt egy komolyzenei fesztivál. Olyan átéléssel válaszolt, hogy éreztem, komolyan gondolja.

Az orgonaművész elmesélte, Kanadában, Új-Skóciában, ahol él, május 15-től szervez orgonafesztivált, ott addig tart a tél. Az európai tél korábban véget ér. A mezőlaki templomban másfél-két hónapos tavaszi fesztivált tervez, vasárnap délutánonként, hogy mindenki kényelmesen el tudjon menni a koncertre. A közönség örül a koncerteknek, a muzsikusok is a lehetőségnek. Mezőlakra is meghívja majd zenész barátait, régi barátságban van a Kelemen Barnabás-Kokas Katalin hegedűművész házaspárral. Varnus Xavér október 27-e és november 6-a között Magyarországon koncertezik – a Művészetek Palotájában, Debrecenben, Szegeden, Zalaegerszegen –, december végéig be kell fejezni a mezőlaki épület belső átalakítását.

Az üresen álló épület egykor evangélikus templomként, imaházként működött

- A falakat szeretném beborítani olyan márványlap réteggel, aminek nagyobb a visszhangja, mint a mostaninak. A plafont megnyitjuk, hogy a padlással együtt legyen, így az egész nagyobbnak tűnik majd. Építészmérnökkel átnézetem az épületet, mennyire helytállóak az ötleteim.

A művész tervei szerint a januárt, februárt, márciust Umbriában tölti, az orgona beszerelésénél nincs rá szükség, azt orgonaépítő végzi. Hozzátette, nagyon jó benyomása van Mezőlakról. Bízik benne, hogy a pápai, veszprémi és győri közönségnek is vonzó koncerthelyszín lehet.

Polgárdi Sándor, a Veszprémi Evangélikus Egyházmegye esperese arról beszélt, a gyülekezetnek nem volt anyagi forrása felújítani a templomot, meghaladta az erejét. Mindenki nagyon örül, hogy Varnus Xavér megvette az épületet, ismét szakrális tér lesz, rendezett, szép környezetben.

Magyar Melinda uraiújfalui evangélikus lelkész családja mezőlaki. Ebbe a templomba járt szüleivel, testvérével, Cecíliával, nagyszüleivel együtt, szülei itt házasodtak, itt szentelte őt lelkésszé Szebik Imre püspök. Úgy fogalmazott, fájdalmas volt látni, milyen elhanyagolt állapotba került az egykori imaház, megszűnt templomként létezni, és most öröm, hogy az épület visszakapja méltóságát. Isten jelenlétével teli hely volt, most ismét az lesz. Családja és a mezőlakiak egyaránt lelkesen fogadták a hírt.