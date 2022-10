Több más mellett ez is napirendre került a legutóbbi nyilvános képviselő-testületi ülésen. Az előterjesztésből kiderült, hogy az önkormányzat a projekt kapcsán egy „vandálbiztos” mosdó konténerre, négy térfigyelő kamerára és két napelemes világítótest beszerzésére és telepítésére kért ajánlatot. A beérkezett ajánlatok közül kettő felelt meg a felhívásban előírt feltételeknek, azonban mindkettő meghaladja a nettó 15 millió forintot, s így közbeszerzés köteles lenne. Mivel a projekt befejezési határideje 2022. december 31. (ami már nem módosítható), a közbeszerzés folyamata nem férne bele ebbe az időszakba. Így az önkormányzat a bekérte saját tulajdonú Sümegi Közszolgáltató Kft. árajánlatát is, ami az említett összeghatár alatti. Ennek alapjául szolgál az előterjesztésben megnevezett közbeszerzési tanácsadó szakvéleménye is, ami lehetővé teszi a kft-vel az úgynevezett házon belüli beszerzésre irányuló szerződés megkötését.

A Települési Értéktár Bizottság idei első félévi működéséről szóló tájékoztató is a testület elé került. A beszámolóból kiderült, hogy a helyi és térségi értékek ápolása egyaránt hangsúlyt kapott, programok, rendezvények formájában. Májusban például a megyei önkormányzat az Agrárminisztérium támogatásának köszönhetően a Veszprém Megyei Értéktár elemeit bemutató és népszerűsítő imázsfilm részeként Sümegen forgatott. Bekerült ezáltal a megyei értéktárba a sümegi népi fazekasság és a kályhás mesterségek hagyománya, a plébánia templom és a Maulbertsch freskók, Darnay Kálmán munkássága, a Kisfaludy-kultusz, a hozzá tartozó kiemelkedő irodalmi hagyatékkal, a vár és a Püspöki Palota. Májusban értékmentő, értékfeltáró fórumot szervezett a bizottság, aktívan részt vettek a Kisfaludy 250 konferencia és fesztivál előkészítésében és lebonyolításában. Feladataik, céljaik között elsődleges helyen áll az értéktár további bővítése, azok jellegétől függően magasabb, megyei, országos szintre delegálása. Állandó kiállítást is terveznek a települési értékekről, arcképcsarnokról a Kossuth utcai árkádok alatt, a pályázati lehetőségek függvényében.

A legutóbbi ülés óta eltelt időszak eseményeiről szóló tájékoztatóból arról értesülhetett a testület és a lakosság, hogy Végh László polgármester a keszthelyi polgármesterrel, Manninger Jenővel tárgyalt a két város közötti együttműködés lehetőségéről. A további napirendekben döntöttek a sümegi képviselők pénzügyi fedezet biztosításáról záportározónak, szikkasztónak szánt terület megvásárlásáról, egy felszíni vizek elvezetéséhez kapcsolódó pályázat okán, foglalkoztak a Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Szociális ösztöndíj iránti kérelmével és egy országos tévécsatorna megjelenésre irányuló ajánlatáról is tárgyaltak.