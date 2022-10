Elsőként Gaálné Vigánti Veronika üdvözölte az est háziasszonyaként a vendégeket, majd Tompos László polgármester beszélt arról, hogy azoknak szól most a tisztelet, akik hosszú évek alatt letettek valamit az asztalra, nevelték a gyerekeiket, segítették őket, és az élet viszontagságai között is igyekeztek a legjobb tudásuk szerint példával szolgálni a következő nemzedéknek.

Nemesgulácson immár hagyományosan minden évben köszöntik a település legidősebb polgárait, valamint a kerek jubileumot ünneplő házaspárokat. Ezúttal a település legidősebbjeként Gebora Bélát és feleségét, Tóth-Balla Zsuzsát tapsolták meg az ünnepség résztvevői. A szervezők külön gratuláltak az ötvenedik házassági évfordulóját ünneplő párnak, Gaál Imrének és feleségének, Méhesi Irénnek, valamint a negyvenéves jubileumot elérő Tóth Istvánnak és feleségének, Tóth Erikának, valamint utólag Steer Attila Károlynak és Perger Gyöngyinek. Az ajándékok átadása után Beke Zsolt atya áldotta meg a jubilálókat.

A beszédek után a település legkisebbjei, a Napsugár Óvoda kisgyermekei mutatták be tánctudásukat, majd a Keresztury Dezső Általános Iskola 5. osztályos tanulói közül Csontos Benjamin és Kudomrák Noel lépett színpadra. Ezt követően Körmendi Tamás csodás furulyajátéka kápráztatta el az ünnepelteket, majd a helyi Táncoló Talpak Tánccsoport is megörvendeztette a közönséget.

A folytatásban a település képviselői szavaltak, majd a tavasszal alakult Irodalmi és Kabarészínpad tagjai mutattak be humoros zenés paródiát – hatalmas sikerrel.