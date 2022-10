Az úgynevezett skill labor átadóján Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter köszöntőjében hangsúlyozta, az egészségügy része az életnek, fejlettsége azt is jelzi, mekkora egy társadalom közösségi tudata. Az európai uniós és hazai adófizetők hozzájárulásából megvalósított projekt kapcsán arról is beszélt, hazánk az egyik leghatékonyabb felhasználója az EU-s forrásoknak, amelyeket olyan projektekre fordítanak, amelyek korszerűbbé és fejlettebbé teszik az országot. Hozzátette, a fejlesztés az egészségügy élvonalában tartja a Csolnoky kórházat, és a megye egészségügyi ellátását is.

A laborban Navracsics Tibor mellett Jenei Zoltán országos kórházi főigazgató látható

Fotós: Nagy Lajos/Napló

Töreki-Vörös Ibolya, Veszprém megye irányító intézmény főigazgatója köszöntőjében kiemelte, a projektben 1069 darab, több mint kétszázféle eszközt, berendezést kapott az intézmény, így például az ápolási, szakápolási tevékenységek gyakorlására, az újraélesztés elsajátítására, valamint az aneszteziológiai és intenzív terápia manuális beavatkozásainak gyakorlására alkalmas páciensszimulátorokat. A főigazgató arról is beszélt, olyan eszköz is van a laborban, amellyel a 3D technika segítségével vizsgálhatják emberi szervek felépítését, a virtuális és kiterjesztett-valóság technológia révén a valós térben érzékelve megfoghatják, mozgathatják az adott szervet a képzésben résztvevők. A skill labor közel 270 négyzetméteres területén elméleti oktatóterem, két demonstrációs terem, eszközraktár és öltöző is helyet kapott. A projektet csaknem 500 millió forintból valósították meg egy európai uniós pályázatból.

Az átadón elhangzott, világszerte egyedülálló, hogy országszerte – tizenhat megyei kórházban és három klinikai centrumban – alakítottak, alakítanak ki egységes skill-laboratóriumi hálózatot. A program összköltsége 13,5 milliárd forint.