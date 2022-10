A dokumentumok aláírói szerint kiemelten fontos a tanulás támogatása, az egyetemi hallgatók széleskörű sportolási lehetőségeinek biztosítása, valamint a sportolói karrier utáni tudás hasznosítása. A Pannon Egyetem, a Veszprémi Jéglovagok, az ifj. Ocskay Gábor Nemzeti Jégkorong Akadémia és a Veszprémi Egyetemi Sport Club között létrejött megállapodások régiós, illetve a hazai sportéletet támogató döntéseket tartalmaznak.

- A választható sportágak köre különböző együttműködések révén szélesedik, amelynek legújabb példája a ma megkötött hármas megállapodás a Jégkorong Akadémia Nonprofit Kft.-vel és az egyetemi sportklubbal. A kölcsönös előnyökkel járó egyezség révén egyetemünk a klubok sportolói számára biztosít személyre szabott, az aktív sportolással összeegyeztethető, valamint a későbbi karrier megalapozásához nélkülözhetetlen képzéseket – mondta el Gelencsér András, a PE rektora.

- Az egyetemi klub alapszabályában is benne van a hallgatói sport népszerűsítése, támogatása, illetve a sportolási lehetőségek biztosítása. Ezt egyre színesebb palettával is igyekszünk támogatni, ezért szolgál nagy örömünkre, hogy a téli sportok közül a jégkoronggal és a jégkorcsolyával is ki tudtuk egészíteni - emelte ki Szentessy Balázs, a Veszprémi Egyetemi Sport Club elnöke.

Fotó: Szabó László/ Pannon Egyetem



Fekti István, az ifj. Ocskay Gábor Nemzeti Jégkorong Akadémia ügyvezetője elmondta, az elmúlt években nagyon jó kapcsolat alakult ki a két város, a két műhely között. Ezzel a megállapodással még szorosabbra fűzik a köteléket, így az akadémiára érkező játékosok a sportolói karrier mellett a Pannon Egyetem kimagasló képzéseit választhatják majd. Németh Balázs, a Veszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvány elnöke szerint a szerződéssel a versenysportban és az edzéseken a résztvevői sportolói létszámokat tudják majd növelni, illetve Veszprémet és az itteni egyetemet is vonzóbbá tudják tenni. A Veszprémi Jéglovagok kifejezett törekvése, hogy a sportolni vágyóknak még szélesebb bázist nyújtsanak, emiatt például a női jégkorongcsapat előkészítése is zajlik, ahová szintén várják az egyetemi hallgatókat.

Csillag Zsolt, az egyetem kancellárja kiemelte, intézményük elkötelezett abban, hogy a színvonalas oktatáson és kutatáson túl a sportban is élen járjon. A most aláírt megállapodások a versenysport területén mindkét egyesületnek kölcsönös előnyöket biztosítanak, míg az együttműködés keretében a Pannon Egyetem azt vállalja, hogy a versenysportoló hallgatók számára minden segítséget megad ahhoz, hogy sportkarrierjük mellett tanulmányaikban is sikeresek legyenek.