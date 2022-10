Az ünnepi program hálaadó szentmisével kezdődött a Szent Imre-templomban, amelyet Bedy Imre atya celebrált.

Innen sétáltak át a résztvevők a szomszédos közösségi házba, ahol a badacsonytomaji szervezet vezetője, Szőke Margit köszöntője után Gericsné Nagy Andrea, az egyesület egyik alapítója, titkára emlékezett vissza a kezdetekre, a huszonöt évvel ezelőtti megalakulásra. Mint mondta, olyan emberek fogtak akkor össze, akik önmagukon kívül másokért is tudtak és akartak is tenni. Akkor Szerenka Miklós atya volt itt a plébános, aki teljes mellszélességgel támogatta a Kolping egyesület megalakulását, illetve céljait. Az 1997-es megalakuláskor az egyházi elnök Schäffer Zoltán atya lett, a világi elnök pedig Békássy Péterné.

Nagy Andrea emlékező szavai után a kiállítást a több mint húsz évig Badacsonytomajon szolgálatot teljesítő Földi István atya nyitotta meg. Beszédében felidézte a régi közös élményeket, s mindazokat, akik valamit tettek a rászorulókért. Azokról sem feledkezett meg, akik már végleg elköltöztek innen. - Ennél a terített asztalnál ők már nem lehetnek itt, de az Úr asztalánál minden bizonnyal igen, ahol majd ismét találkozhatunk velük - fogalmazott az atya.

A tárlatnyitón az is elhangzott, hogy Udvardi Erzsébet festőművész emlékére egy mellszobrot szeretne állítani a badacsonytomaji Kolping család, amelyre már meg is kezdték a gyűjtést.