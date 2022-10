Kövér László, az országgyűlés elnöke a maga és a fiatalabb generációk nevében megköszönte nekik mindazt a hozzájárulást, amit az országért tettek, amikor ez volt a dolguk, a munkahelyeken, a családjaikban. Szavai szerint a kormány megóvja azoknak az életminőségét, akik megérdemlik ezt és maguk már nem képesek azt biztosítani. Hozzátette, hogy a nyugdíjasokra gondolt. Unokáiknak pedig a megfelelő körülményeket megteremtve lehetőséget ad arra a kormány, hogy annyi gyereket vállaljanak, amennyit szeretnének. "A nyugdíjak és a családi támogatások fenntartása szükséges, ehhez ragaszkodunk" – szögezte le a házelnök.

– Köszönöm, hogy lelki és fizikai értelemben is közös építkezést folytathattunk Pápán évtizedeken át. A nehézségeik ellenére sok humorra, vidámságra leltem korosztályuk tagjai körében, feltöltő optimizmust kaptam tőlük – jegyezte meg a megjelent időseket megszólító beszédében Kovács Zoltán országgyűlési képviselő. Áldozó Tamás pápai polgármester ezt azzal egészítette ki, hogy szerinte a pápai nyugdíjasok közössége képes komplett módon az arcára formált világot kialakítani és ennek része az egymásról gondoskodás, az egészséges életmód, a széleskörű kapcsolatok ápolása is.

Baán Istvánné egyesületi elnök elmondta, hogy a szervezetük harminc évét összefoglaló kiadvány készítésekor önkéntelenül felidézték, mennyi kitüntetett törődésben volt részük a tagoknak, számos alkalommal érezhették, hogy a kellő megbecsülést megkapják, szívet melengető közösségükben is. S hogy az egymásra figyelés mennyire sajátjuk, bizonyította, amikor ismeretlent is úgy szólított meg egyikük: Egyedül van? Ide üljön mellém, ide közénk! Azt is elárulta a nyugdíjas hölgy, hogy barátai közül többekkel évek óta nem találkozhatott, betegségek miatt, és mert messze laknak tőle, ám ezúttal egy asztalnál foglaltak helyet. Egy férfi elmondta, hogy az idősek napi ünnepre a jó hangulat miatt annak ellenére készült, hogy begyulladt csípőjével alig tud járni. Egy asszony úgy fogalmazott: "Bevettem a fájdalomcsillapítót és idegurultam biciklivel. Ezt a nagy összejövetelt nem lehet kihagyni." A legtöbben persze egymásba karolva érkeztek, integetve puszit küldtek azoknak is, akik távolabbi asztalhoz kerültek és kedvességük jeléül otthonról hozott süteménnyel kínálták egymást.