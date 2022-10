A 2016 óta Örökös ökoiskola címmel is rendelkező Várkerti öko-munkaközössége évek óta megszervezi a diákoknak a Hon napot, amelynek célja, hogy kötetlen, könnyed, ám mégis színes programon vehessenek részt a nebulók, ahol az elméleti ismeretek mellett a mozgás is nagy hangsúlyt kap.

– Közösségépítő rendezvényünkön minden évben vegyes csapatokba osztjuk iskolánk közel 400 tanulóját, így fiatalabbak és idősebbek együtt oldanak meg feladatokat a 24 helyszínen. Az alsó és felső tagozatos tanulóink csak akkor teljesíthetik sikerrel a különböző állomásokat, ha együtt dolgoznak, összefognak, így a nap végére közösségéé formálódnak – mondta el kérdésünkre Vancsek Ferenc, a Várkerti iskola tanára.

A Honvédelmi Sportszövetség támogatásával megszervezett Hon nap állomásain az elméleti ismereteken túl ügyességükre és gyorsaságukra is szükségük volt a fiataloknak. Kötélhúzás és tájékozódási verseny éppúgy szerepelt a feladatok között, mint a gólyalábazás vagy a rönkjárózás, de íjászkodni is kellett a fiataloknak, s nerf-pálya is várta a résztvevőket az iskolában, illetve a szomszédos Thury-vár környékén.

A Hon nap lebonyolításán túl a Honvédelmi Sportszövetség pályázati támogatásának köszönhetően az iskola nyolcadikos osztályos tanulói ellátogattak a Parlamentbe, illetve a Terror Házába is.