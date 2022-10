Kilátogatott a kutyás napra Ovádi Péter országgyűlési képviselő, állatvédelemért és állatkertekért felelős kormánybiztos is, aki elismeréssel szólt a rendezvényről, mely összehozza az embereket, a találkozásokkal, beszélgetésekkel építi a közösséget, illetve felhívja a figyelmet a felelős állattartásra. Utóbbira jó példa volt például a kutyás engedelmességi, illetve ügyességi, valamint a rendőrségi bemutató, amit látni lehetett a rendezvényen.

A képviselő szerint felelős állattartás az is, ha valaki a körülményei miatt nem tud otthon állatot tartani, de rendszeresen végez önkéntes munkát az állatmenhelyeken. – Fontos, hogy ne zárjuk be az állatvédelmet a kutya, macska, nyuszi háromszögbe, nagyon lényeges a haszon- és a vadon élő állatok védelme is. Az állatvédelem kormányzati és civil részről is nagy odafigyelést kap – fogalmazott. A területén elért eddigi eredményeiket említve kiemelte a Büntető törvénykönyv szigorítását, a Nemzeti Állatvédelmi Tanács megalakulását, az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Központ működését, az állatvédelmi szakjogász képzést, az állatvédelmet érintő, civileknek kiírt pályázatokat. – Talán nem látszik annyira, de jó úton járunk, ezen kell tovább haladni – tette hozzá.



Fotós: Penovác Károly

Hegyi Gabriella, akinek kutyájáról, a kis Mázliról nevezték el a rendezvényt, méltatta a rendkívül színes, változatos programokat. Így a kutyás bemutatókon lehetett látni agility ügyességi versenyt, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai pedig érdekes és izgalmas őrző-védő bemutatót tartottak. A Lédien és a Betyársuli Kutyaiskola oktatói arról beszéltek, hogyan lehet engedelmességre nevelni a négylábúakat, milyen a megfelelő viselkedés, illetve mire kell odafigyelni az étkezésnél. Ezúttal különleges kutyák bemutatóját is lehetett látni, ahol a kicsit másnak számító, így kicsit szebb vagy csúnyább, okosabb, illetve kajlább, de mindenképpen szerethető kutyák mutatkoztak be. A kutyás napon a pavilonokban különböző kutyás kiegészítők, holmik közül lehetett válogatni, Ovádi Péter képviselő kezdeményezésére a Haszkovó Betyárok pedig székelykáposztát és babgulyást főztek, azzal kínálták az embereket. A szervezők adománygyűjtésről is gondoskodtak az Ultimátum Állatvédelmi Alapítvány, a Vackoló Állatvédő Egyesület, valamint a Fehér Holló Vadmentő Alapítvány javára.

Mint ismert, az agility bemutatón, ahol különböző akadálypályán megy végig a kutya, a négylábú és a gazdi kivételes összhangjára van szükség és a kutyának alapfokú engedelmességi tudással kell rendelkeznie. Az eb nemcsak fizikailag fárad el, de egy ilyen bemutató növeli a fegyelmezettségét, a koncentrálókészségét és az izomzatát.