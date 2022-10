Amint az Szakonyiné Forró Mária elmondta, az egyesület tagjai ettől a naptól kezdve együtt gondolkodnak és tevékenykednek a településért.

– Rendhagyó módon itt találkozunk, hiszen az egyesület létrehozásának ötlete is innen indult. Egy értékteremtő és értékmegőrző közösségi mag létrehozása lebegett a szemünk előtt. Olyan csoporté, amelynek tagjai rendszeresen együtt tevékenykednek Zalahaláp felvirágoztatása érdekében – mondta Szakonyiné. Férje, Szakonyi Sándor, valamint Baráth Zsolt leleplezte az egyesület jelképét, az emlékoszlopot, amelyet Sándor készített ez alkalomra, és amely az alapítók névsorát őrzi.

A művelődési házban Bedő Lajos polgármester méltatta az egyesületet alapítók kezdeményezését. Mint mondta, az értéktár célja is az, hogy a helyi értékeket mérje fel, és ha nincs azokból elég, akkor teremtsen újakat, nem feledve a szépítés fontosságát. – A Szakonyi házaspártól, Baráth Zsolttól és még néhány segítőtől nemcsak ötleteket, hanem tetteket is kaptunk eddig, sokat, sajnos azonban elég alacsony volt az aktív lakosok száma. Reméljük, egyre többen csatlakoznak, és a társadalmi munkákon többen leszünk. Nem kérdés az erős civil szervezetek létjogosultsága, nagy szükség van rájuk helyi szinten. Várom a tagok anyagilag megvalósítható ötleteit. Ez nemcsak a település, hanem az önkormányzat érdeke is, hiszen a közfoglalkoztatás rossz helyzetben van, lassan nem lesz kivel végezni a falu fenntartását. Meg kellene tartani a virágosított területeket, és szép dolgokat lehet még álmodni, de fontos a fenntarthatóság is – hangsúlyozta a polgármester. Örömét fejezte ki, hogy a helyi értékek és azok szépsége a vidékieknek, kirándulónak ugyancsak feltűnik.

Az alakuló ülésen a 19 alapító közül a jelenlevők elnöknek Szakonyi Sándort, gazdasági vezetőnek Tokajiné Horváth Anitát, elnökségi tagnak Baráth Zsoltot választották. Az egyesületben jelenleg 30 tag tevékenykedik.