A klub elveszítette legendás elnökét, és télre bezár a Vörösberényi Kultúrház, ahol a nyugdíjasok összejöveteleiket tartották. Ilyenkor kell egy dinamikus új vezetés, akik megbirkóznak a nehézségekkel, és összetartják ezt az Almádi-szerte nagyra becsült közösséget. Lencse Sándor több mint 12 évig irányította a Vörösberényi Nyugdíjas Klubot. Napi 20 órát dolgozott, ha kellett, szervezett, a közösség lelke volt. Az elnök halála után bizonytalanná vált a helyzet, hogy miként lehet a munkát tovább folytatni, a tagságot összetartani. Mayerné Papp Zsuzsa úgy érezte, hogy meg tudja oldani a feladatot, és erről a klubtagokat is sikerült meggyőznie. Az új vezetőség tagjai még a 60-as éveikben járnak, fiatalosan, lendületesen akarják vezetni a klubot. Mindezt úgy kívánják tenni, hogy egy pillanatig sem felejtkeznek el az idős tagjaikról, mindenről kikérik a véleményüket, számítanak a tapasztalataikra.

Az új vezetés használja a közösségimédia-felületeket is, és a korábbinál sokkal gyorsabban el tudják érni a tagságot. Természetesen a legidősebb tagokkal, ha úgy kívánják, papíron is kommunikálnak. Emellett gyorsan, dinamikusan döntenek a klub ügyeiben. A Vörösberényi Kultúrház bezárása után Fabó Péter, Balatonalmádi polgármestere segítségével folytatják a munkát. Az összejöveteleket a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárban tartják, míg a néptánccsoport és a kórus a Leader-házban kapnak próbalehetőséget. – Idén még a Lencse Sándor által megálmodott programokat valósítjuk meg – mondja Mayerné Papp Zsuzsa, aki kiemelte: túráztak a Malom-völgyben, és átmenetileg búcsút vettek a Vörösberényi Kultúrháztól. Itt tartották meg az idősek napját, programokkal, vacsorával, sok jóízű beszélgetéssel. Jövőre a tagsággal egyeztetve alakítják ki a klubnapjaikat, rendezvényeiket. Urbánszky Mária és Anka Vincéné vezetésével színjátszó csoport is alakult a klub berkeiben, karácsonykor betlehemi játékot adnak elő az énekkarral. Nyitott, színes klubéletet terveznek, ahol mindenki megtalálhatja önmagát.