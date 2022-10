,,Ma a fiaink fociedzésről biciklivel jöttek haza. Egy fehér Dacia Duster elment mellettük, majd a posta előtt megfordult, utánuk ment, újra megfordult, velük szemben megállt" – lehet olvasni a bejegyzésben. Kiderül továbbá, kiszállt az autóból egy 40–50 év körüli, bajuszos férfi és megkérdezte tőlük, hogy a közelben laknak-e. Mondta nekik, szálljanak be, hazaviszi őket. A fiúk megijedtek, eltekertek. A szülő, aki jóhiszeműnek nevezte magát, az ajánlatot jóindulatból is furcsának nevezte. Arról is írt, hogy ő is megijedt. ,,Vigyázzunk gyermekeinkre!" – fogalmazott. A bejegyzés alatti hozzászólásokban valaki azt írta, hogy velük is ez történt körülbelül három hete.

A történtekről megkérdeztük a rendőrséget. Máté Alexandra megyei szóvivő közölte, az esettel kapcsolatban érkezett bejelentés a rendőrségre egy Veszprémhez közeli kistelepülésről október 6-án. A Veszprémi Rendőrkapitányság munkatársai adatgyűjtést végeztek, melynek elsődleges célja a gyerekeket megszólító férfi valós szándékának tisztázása volt. A beszerzett adatok alapján jelenleg bűncselekmény gyanúja nem merült fel. – Javasoljuk, ha valaki veszélyben érzi magát, haladéktalanul tárcsázza a 112-es segélyhívót, és a járőrök rövid időn belül a helyszínre érkezve segítséget tudnak nyújtani. Amennyiben a rendőr tapasztal jogsértést, a törvényeknek megfelelően eljár – hangsúlyozta a rendőrségi szóvivő.