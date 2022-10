Bár már éhesek voltunk, a munkaidő letelte után napfényes őszi időben beiktattunk egy sétát, baktattunk a zirci művelődési házhoz. A Magyar Vöröskereszt területi szervezete szervezett itt véradást. Gyors lázmérés a homlok elé tartott eszközzel, és arcmaszkot kaptunk. Előzékenyen, gördülékenyen történt az adminisztráció. Még nem is végzett az előttünk érkező az első asztalnál, már elkérték személyinket, TAJ-kártyánkat. Adategyeztetés és ujjszúrás, a vércsoport ellenőrzése miatt. Egy kicsit hosszabb kérdőívet kell ezután kitölteni, esetleges betegségeinkről, állapotunkról, az elmúlt időszak tevékenységeiről, az igent vagy a nemet lehet beikszelni. Ehhez és a papírok aláírásához mindenki fertőtlenített golyóstollat kap. Aztán orvossal is beszéltünk, és következett a harmadik asztal, ahol vásárlási utalványt kaptunk, és felragasztották a mintavételi zacskóinkra a vonalkódos matricákat. Kínáltak ekkor már ásványvízzel, el is fogadtam, mert elfelejtettem otthon inni, és semmiképp sem szerettem volna elszédülni.

A bal vagy a jobb? – jött is a kérdés, nem kellett várakozni, és lehetett választani, melyik karunkat szúrják meg, vagy egész finoman megnyomkodták azokon az ereket, hogy a szakember döntsön. Arrafelé, ahonnan én származom, utazó szúnyogoknak becézik azokat, akik a kiszállásos véradásokon a beavatkozást végzik. Egyszer megkérdeztem tőlük: nem rajonganak érte, de nem is bántja őket ez az elnevezés. Az biztos, hogy a legprofibbak, a legrutinosabbak e téren. Észrevétlen, ahogy a bőr alá juttatják a tűt, s azután se feszít a környéke. Semmi nyoma nem marad a szúrásnak. Pedig nekem kórházban többször úgy sikerült az ilyesmi, hogy a teljes alkarom és a felkar egy része is kékeszöldes, sárgáslilás színben játszott hetekig, de persze akkor nem ez számított.

Elmentünk, kipróbáltuk, újra beláttuk – a véradás tényleg egyszerű, könnyű módja az önzetlenségnek

Fotós: Rimányi Zita/Napló

Vissza a véradáshoz: az „egyszer nyújtja karját, három életet megment" érv sem mindig elég a rohanó mindennapokban. De az tévhit, hogy fájdalommal jár, és jó húsz percet kell a kényelmes pihenőszékben eltölteni. Hat-hét perc alatt lefolyik a szükséges mennyiség, kis rásegítéssel, pumpálással, kezünk ütemes ökölbe szorításával. Utána még öt percet kell várni nyugalomban felállás előtt – számomra, bevallom, ez volt a legnehezebb. Pedig közben jó hangulatú viccelődés folyt a teremben. Nem, ez nem olyan kérem, mint amikor betegség gyanújával küldenek vérvételre, és már előre aggódunk, lesz-e pozitív a laboradatok közt.

A végén szóba elegyedtünk a szervezőkkel, megtudtuk, hogy délelőtt, amikor középiskolásokat fogadtak, csaknem húszan jelentkeztek náluk, s szinte mindannyian először adtak vért, ami nagy dolog – még szélesebben mosolygott az amúgy is nevetős vöröskeresztes, amikor ezt elmondta. Délután érkeztek a felnőttek. Láttunk köztük egy csalódottat. Fiatalon csaknem százszor adott vért, most nem tehette a pár éve felfedezett betegsége okán, pedig vállalta volna a kockázatot, de az egészségügyisek féltették. Ilyen is van, a szándék megvolt. Könyökhajlatunkba ragasztott gézgombóccal szőlőt szemezgettünk, arról folyt a beszélgetés, legközelebb Zircen nem szüreti, hanem disznótoros vendéglátással várják az önkénteseket, decemberben, karácsony táján szerveznek legközelebb véradást. Az ünnepek alatt is nélkülözhetetlen a vérkészlet, s nyilván, akik ebben segítenek, nem a finom falatokért teszik, de jólesik nekik a kedvesség, az odafigyelés, amivel fogadják őket.