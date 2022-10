Az Informatika a Társadalomért Egyesület 13. alkalommal megszervezett, háromnapos tanácskozásának témája a védelempolitika és az űripar volt a konferencia nulladik napján, kedden az Anna Grand Hotelben.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter előadásában elmondta, a védelmi innovációs célok érdekében új szervezet, a Védelmi Innovációs Kutatóintézet jön létre, amelynek vezetője Porkoláb Imre tábornok, miniszteri biztos lesz. A miniszter kitért rá, ahogyan 2010 után a gazdaságban kiépült a munkaalapú társadalom, a védelemiparban hasonló folyamatokat hajtanak végre. A 2017-ben elindított honvédelmi és haderőfejlesztési programban elsőként az európai védelmi ipar bevonásával csúcstechnológiás, NATO-kompatibilis eszközöket szereztek be. Ezek közé tartoznak a Hiúz (Lynx) nevű, páncélozott gyalogsági harcjárművek, a szintén német önjáró lövegek, a négykerékmeghajtású harcjárművek és a Leopard harckocsik. Emellett lecserélték a teljes kézifegyverállományt, valamint új Airbus helikopterflottát vásároltak. Hozzátette, a program első lépéseként megtörtént az eszközök beszerzése, majd a hazai védelmi iparban elkezdődött az összeszerelés: Gyulán Airbusok, míg Zalaegerszegen Hiúzok készülnek majd. A következő lépcsőfok a saját gyártás lesz, a magyar tudásra alapozva. A folyamatban ezután következik a digitalizált, csúcstechnológiás eszközök egységes rendszerű kezelése: ennek révén az eszközök egymással és a katonákkal is képesek kommunikálni a digitális szenzorok révén. A honvédelmi miniszter arról is beszélt, Magyarország az előzetes tervek helyett egy évvel korábban, már 2023-ban a GDP két százalékát költi védelmi kiadásokra, a NATO-célokkal összhangban.

Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos előadásában hangsúlyozta, az űrszektor gazdasági és biztonságpolitikai szempontból is óriási jelentőségű terület, mert egy ország szuverenitásának egyik alapja az űrtechnológia és az ahhoz való hozzáférés. Felidézte, a kormány 2018 óta kiemelt figyelmet fordít az űrkutatásra és űrtevékenységre: ennek keretében tavaly elfogadta a kabinet a hazai űrstratégiát. Ennek egyik célja, hogy a HUNOR programban 2024-ben újra magyar űrhajóst küldjön az ország a világűrbe. A jelentkezők többlépcsős kiválasztása október végén zárul. A miniszteri biztos az utóbbi évek eredményeit sorolva elmondta, 17 hazai egyetem együttműködésével elindult az Unispace nevű űrtudományi továbbképzési program, amely három féléves képzést nyújt.

Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke előadásában arról beszélt, a globális űripart a járvánnyal járó gazdasági válság sem vetette vissza, sőt, az ágazatban növekedtek a tőkebefektetések. Hozzátette, az utóbbi tíz évben 264 milliárd dollár tőkebefektetést vonzottak az űripari vállalatok globálisan. Kovács Árpád kitért rá, Magyarország egyike annak a 90 országnak, amely űrtevékenységet folytat, és itthon mintegy negyven űripari vállalat működik.